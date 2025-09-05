Clásicos en la Liga BetPlay: estos serán los partidos y horarios de la fecha 10

La Liga BetPlay llega a la mitad del todos contra todos con una jornada imperdible: Millonarios vs. Santa Fe, América vs. Cali y Medellín vs. Nacional son los duelos que acaparan la atención en la fecha 10. Foto: Jose Vargas Esguerra

La Liga BetPlay llega a la mitad del todos contra todos y lo hace con una de las jornadas más esperadas del semestre: la fecha de clásicos. Entre el viernes y el domingo 7 de septiembre, el país vivirá enfrentamientos de tradición y rivalidad, en un campeonato que tiene a Junior como líder sólido con 20 puntos y a América de Cali en el fondo de la tabla.

El panorama previo muestra contrastes. Mientras Llaneros, recién ascendido, sorprende desde los puestos de privilegio, y Fortaleza mantiene un rendimiento destacado en la quinta casilla, varios clubes históricos luchan por recuperar terreno. La fecha de clásicos aparece, entonces, como un punto de quiebre para muchos.

Clásico capitalino: Millonarios vs. Santa Fe

El duelo entre embajadores y cardenales es uno de los más atractivos de la jornada. Millonarios llega con aire renovado tras dos triunfos consecutivos en Liga, frente a Júnior y Águilas Doradas, pero viene de una derrota en Copa Colombia contra Envigado. Santa Fe, vigente campeón, también atraviesa un momento inestable: encadena dos derrotas, la última contra Once Caldas, y ocupa la mitad de la tabla con 12 unidades. La presión está sobre ambos, que necesitan la victoria para acercarse al grupo de los ocho.

Clásico del Valle con sabor a crisis: América vs. Cali

En el Pascual Guerrero, el panorama es complejo. América afronta la cita sin entrenador tras la salida de Diego Raimondi, producto de los malos resultados. Enfrente estará un Deportivo Cali que tampoco vive su mejor presente: el equipo dirigido por Alberto Gamero cayó 1-3 con Medellín en la jornada pasada. El partido puede marcar un nuevo rumbo para ambos en la segunda mitad del campeonato.

Clásico paisa: Medellín vs. Nacional

El Atanasio Girardot se vestirá de rojo y verde para un choque que siempre despierta emociones. Medellín y Atlético Nacional se encuentran en la zona de clasificación y buscan consolidar su lugar en la parte alta. La igualdad de fuerzas y la rivalidad histórica anticipan un compromiso de alto voltaje.

Otros partidos de la fecha

Más allá de los clásicos, la jornada también ofrece choques decisivos para la tabla. Llaneros buscará ratificar su gran campaña frente al Tolima, Junior defenderá el liderato visitando a Unión Magdalena en el Sierra Nevada y Fortaleza intentará seguir sorprendiendo ante La Equidad en el cierre de la fecha.

Programación completa de la fecha 10

Viernes 5 de septiembre

Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó – 6:00 p.m. (Estadio Libertad)

Once Caldas vs. Deportivo Pereira – 8:10 p.m. (Estadio Palogrande)

Sábado 6 de septiembre

Bucaramanga vs. Alianza FC – 2:00 p.m. (Estadio Américo Montanini)

Llaneros vs. Deportes Tolima – 4:10 p.m. (Estadio Bello Horizonte)

Unión Magdalena vs. Junior – 6:20 p.m. (Estadio Sierra Nevada)

Millonarios vs. Santa Fe – 8:30 p.m. (Estadio El Campín)

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas – 2:00 p.m. (Polideportivo Sur)

América vs. Deportivo Cali – 4:10 p.m. (Estadio Pascual Guerrero)

Medellín vs. Nacional – 6:20 p.m. (Estadio Atanasio Girardot)

Fortaleza vs. La Equidad – 8:30 p.m. (Estadio de Techo)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

