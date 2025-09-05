Boletas del Mundial 2026: cuándo salen, precios y cómo comprarlas

Los precios iniciales de las entradas al Mundial 2026 van desde 60 dólares en fase de grupos hasta 6.710 en la final. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega Arboleda

Colombia celebró este jueves su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en Barranquilla. Con el cupo asegurado, ahora la atención de los hinchas se traslada a la boletería para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio del próximo año.

Después de meses de expectativa, FIFA confirmó este miércoles el calendario y las condiciones para el inicio del proceso de venta de entradas. El sistema, que se desarrollará en varias fases, arrancará el 10 de septiembre con una ventana de aplicación para la preventa exclusiva con tarjetas Visa, vigente hasta el 19 del mismo mes.

Fases de venta de entradas

El camino para conseguir un boleto estará dividido en diferentes etapas:

Visa Presale Draw (10 al 19 de septiembre): será una especie de sorteo, al que solo podrán acceder quienes cuenten con tarjetas Visa. Los seleccionados recibirán una fecha y hora en octubre para intentar comprar.

Early Ticket Draw (desde el 27 de octubre): la misma dinámica, pero abierta a todos los fanáticos sin necesidad de Visa, con compras asignadas en noviembre y diciembre.

Tras el sorteo del Mundial (5 de diciembre): cuando ya se conozcan cruces, fechas y sedes, se habilitará otra fase de venta por lotería.

Última fase de venta directa: en la primavera de 2026 se abrirá el sistema “first come, first served”, donde los boletos restantes se venderán por orden de llegada.

Además, FIFA dispondrá de su propia plataforma oficial de reventa y mantiene a la venta paquetes de hospitalidad que superan varios miles de dólares.

Precios iniciales

La entidad confirmó que los boletos más baratos para partidos de fase de grupos arrancarán en 60 dólares. Sin embargo, aplicará un sistema de precios dinámicos que se ajustará según la demanda: partidos de selecciones favoritas como Argentina o Brasil podrían encarecerse con el paso de los meses.

El costo más alto lo tendrá la final: 6.730 dólares como base en categoría 1, una cifra que cuadruplica el valor de la entrada más cara para el duelo decisivo de Qatar 2022.

Opciones de compra

En la primera fase se podrán adquirir tres tipos de productos:

Entradas individuales para un partido específico.

Paquetes por sede, que incluyen todos los juegos de primera ronda y un duelo de octavos en esa ciudad.

Paquetes por selección, con los tres partidos de la fase de grupos del equipo elegido.

FIFA aclaró que en caso de comprar un paquete por una selección que no logre clasificar, el dinero será reembolsado.

Con la selección ya asegurada en la cita, miles de hinchas colombianos empezarán a planear el viaje al Mundial. Colombia tendrá su séptima participación consecutiva en Copas del Mundo y sus aficionados podrán optar a los “supporter tickets”, que permiten ubicarse en las tribunas destinadas a seguidores de un mismo país. Estos estarán disponibles más cerca del torneo, a través de un proceso coordinado entre FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol.

