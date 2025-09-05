“Chau, Dios te bendiga”: la emotiva despedida de Charly García a Lionel Messi

Fotografía cedida este viernes por Tato Vega que muestra al músico argentino Charly Garcia (i) posando junto al jugador Lionel Messi en Buenos Aires (Argentina). Tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi en su país, el ídolo argentino del rock, Charly García, se fotografió con el capitán de la 'Albiceleste' y, al despedirlo, le dijo: "Dios te bendiga". Foto: EFE /Tato Vega

Luego del triunfo de Argentina 3-0 sobre Venezuela, en lo que fue el último partido oficial de Lionel Messi en su país, el ídolo del rock argentino Charly García se fotografió con el capitán de la ‘Albiceleste’ y, al despedirlo, le dijo: “Dios te bendiga”.

García fue una de las numerosas figuras que asistieron este jueves al estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate, para presenciar la despedida de Messi como local en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Luego de disfrutar desde un palco del espectáculo, que resultó en 3-0 para Argentina con un doblete de ‘La Pulga’, la leyenda del rock argentino protagonizó un especial momento junto al capitán y otros jugadores, como Rodrigo de Paul.

El encuentro quedó inmortalizado en una fotografía que García compartió en sus redes sociales, acompañada de un mensaje: “Gracias Leo Messi”.

Messi, quien abandonó el estadio conduciendo un vehículo, con su pareja Antonela Roccuzzo en el asiento del acompañante, no dudó en bajar la ventanilla para tomarle la mano al músico y despedirlo con una emotiva sonrisa.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente”, había señalado Messi tras la contundente victoria ante la ‘Vinotinto’ por la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas.

El futbolista de 38 años destacó el cariño que recibió de la afición, y mencionó que, a pesar de haber sido cuestionado por muchos años, se queda “con todo lo bueno” y con los logros obtenidos.

García, autor de canciones históricas como ‘Demoliendo hoteles’, ‘Rezo por vos’ y ‘Nos siguen pegando abajo’, cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como ‘Clics modernos’ (1983) y ‘Say No More’ (1996).

El mes pasado, el músico argentino fue reconocido con un título doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que “Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano”.

