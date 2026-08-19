Colombia confirmó los tres amistosos con los que empezará su nueva era post-Mundial

Lorenzo fue ratificado como estratega del combinado nacional. Foto: EFE - Alberto Estevez

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La selección de Colombia ya tiene definida su primera hoja de ruta después del Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará tres partidos amistosos durante la extensa fecha FIFA que irá del 21 de septiembre al 6 de octubre, en el inicio de un nuevo proceso que tendrá como grandes objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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México, Paraguay y Perú serán los primeros rivales de la Tricolor en esta nueva etapa. Colombia enfrentará a los mexicanos el 26 de septiembre en Baltimore, posteriormente jugará contra Paraguay el 2 de octubre en New Jersey y cerrará su gira el 6 de octubre frente a Perú en Miami.

El duelo contra los paraguayos fue el último en confirmarse, este miércoles, a una programación que ya contemplaba los otros dos compromisos.

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Los amistosos también marcarán el comienzo del nuevo ciclo de Lorenzo tras renovar su contrato por cuatro años.

La selección tendrá además modificaciones en su cuerpo técnico luego de la salida de Luis Amaranto Perea, quien dejó su cargo como asistente para asumir la dirección técnica de Independiente Medellín.

Se espera que la convocatoria para esta primera gira se conozca entre el 16 y el 18 de septiembre y que la concentración comience durante el fin de semana del 19.

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