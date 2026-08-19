Dairon Asprilla hizo un golazo en la Sudamericana y dicen que es uno de los mejores del año

Dairon Asprilla y su remate en la Copa Sudamericana. Foto: EFE - Isaac Fontana

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Dairon Asprilla marcó un espectacular gol en el Morumbí, pero Bolívar se despidió de la Copa Sudamericana.

El conjunto boliviano perdió 3-1 frente a São Paulo en el partido de vuelta de los octavos de final y quedó eliminado con un marcador global de 4-2 a favor del equipo brasileño.

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São Paulo se adelantó a los 18 minutos por medio de Luciano, pero Asprilla apareció a los 61 para igualar transitoriamente el encuentro.

Tras una combinación de Bolívar, el colombiano sacó un potente remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería. Fue su tercer gol en cuatro partidos disputados con el conjunto boliviano en la competencia internacional.

La igualdad, sin embargo, duró poco. Jonathan Calleri convirtió de penal a los 68 minutos y José Sabino puso el 3-1 definitivo a los 76.

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Tras la eliminación, Asprilla valoró el trabajo de sus compañeros y lamentó los errores del equipo: “Por desconcentraciones se nos va (el partido), después de empatar”.

El delantero consideró además que Bolívar había hecho méritos para estar en esta instancia y pelear por avanzar a la siguiente ronda.

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