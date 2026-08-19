Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Dairon Asprilla hizo un golazo en la Sudamericana y dicen que es uno de los mejores del año

El tanto del colombiano en el Morumbi no fue suficiente para evitar la eliminación de su equipo, Bolívar, contra São Paulo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de agosto de 2026 - 01:20 p. m.
Dairon Asprilla y su remate en la Copa Sudamericana.
Dairon Asprilla y su remate en la Copa Sudamericana.
Foto: EFE - Isaac Fontana
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dairon Asprilla marcó un espectacular gol en el Morumbí, pero Bolívar se despidió de la Copa Sudamericana.

El conjunto boliviano perdió 3-1 frente a São Paulo en el partido de vuelta de los octavos de final y quedó eliminado con un marcador global de 4-2 a favor del equipo brasileño.

Mire más: Una noche para soñar: Santa Fe vs. River, partido Copa Sudamericana

São Paulo se adelantó a los 18 minutos por medio de Luciano, pero Asprilla apareció a los 61 para igualar transitoriamente el encuentro.

Tras una combinación de Bolívar, el colombiano sacó un potente remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería. Fue su tercer gol en cuatro partidos disputados con el conjunto boliviano en la competencia internacional.

La igualdad, sin embargo, duró poco. Jonathan Calleri convirtió de penal a los 68 minutos y José Sabino puso el 3-1 definitivo a los 76.

No se pierda: Kevin Serna anotó en la clasificación de Fluminense a los cuartos de la Libertadores

Tras la eliminación, Asprilla valoró el trabajo de sus compañeros y lamentó los errores del equipo: “Por desconcentraciones se nos va (el partido), después de empatar”.

El delantero consideró además que Bolívar había hecho méritos para estar en esta instancia y pelear por avanzar a la siguiente ronda.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Dairon Asprilla

Sudamericana

Copa Sudamericana

Gol Dairon Asprilla

Golazo Dairon Asprilla

Sao Paulo

Sao Paulo Bolívar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.