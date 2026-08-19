Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así es el nuevo contrato de Memphis Depay con Corinthians: finalmente hubo acuerdo

Aunque supuestamente hubo un fuerte desacuerdo entre ambas partes, al final el club brasileño terminó cediendo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de agosto de 2026 - 03:30 p. m.
Memphis Depay, defendiendo los colores de Corinthians.
Memphis Depay, defendiendo los colores de Corinthians.
Foto: EFE - Andre Coelho
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Memphis Depay seguirá siendo una de las grandes figuras del fútbol brasileño. Tras varias semanas de tensión y una negociación marcada por las dificultades económicas de Corinthians, el delantero neerlandés renovó oficialmente su contrato con el Timão hasta el 31 de julio de 2028, en una operación que representará alrededor de 26 millones de dólares durante los próximos dos años.

Mire más: Dairon Asprilla hizo un golazo en la Sudamericana y dicen que es uno de los mejores del año

El nuevo vínculo contempla 7,5 millones de dólares por temporada entre contrato laboral y derechos de imagen. Además, Depay tendrá a disposición dos palcos, fechas para realizar eventos privados en el estadio y podrá recibir un porcentaje adicional por el cumplimiento de objetivos colectivos. A diferencia de su anterior contrato, esta vez no tendrá bonificaciones por goles anotados.

Uno de los puntos fundamentales para destrabar la negociación fue la deuda que Corinthians mantenía con el futbolista. Según la información conocida, Depay aceptó hacerle al club un descuento de cuatro millones de dólares y acordó que los 11 millones restantes sean pagados en cuatro cuotas semestrales, una fórmula que permitirá a la institución distribuir la obligación durante los próximos dos años.

La renovación estuvo lejos de ser sencilla. Inicialmente, la directiva había decidido no prolongar el contrato por razones financieras, situación que provocó la molestia pública de Depay y la reacción de sectores radicales de la hinchada. El presidente de Corinthians, Osmar Stábile, aseguró incluso que él y su familia recibieron amenazas durante las negociaciones: “Gente mostrando cuchillos y revólveres en las redes sociales, bandidos enviando mensajes a mi familia”, denunció.

Le puede interesar: Una noche para soñar: Santa Fe vs. River, partido Copa Sudamericana

Stábile también defendió la posición que asumió durante las conversaciones. “Siempre pensé en el Corinthians. Para mí, sería mucho más fácil haber firmado cualquier contrato como solían hacer aquí y después salir a celebrarlo, sacarme una foto y recorrer el mundo”, aseguró. Finalmente, ambas partes cedieron para alcanzar un acuerdo que mantiene a Memphis Depay en Corinthians hasta 2028, aunque con un enorme compromiso económico para las finanzas del club paulista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Memphis

Memphis Depay

Corinthians

Memphis Depay corinthians

Contrato Memphis Depay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.