Así es el nuevo contrato de Memphis Depay con Corinthians: finalmente hubo acuerdo

Memphis Depay, defendiendo los colores de Corinthians. Foto: EFE - Andre Coelho

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Memphis Depay seguirá siendo una de las grandes figuras del fútbol brasileño. Tras varias semanas de tensión y una negociación marcada por las dificultades económicas de Corinthians, el delantero neerlandés renovó oficialmente su contrato con el Timão hasta el 31 de julio de 2028, en una operación que representará alrededor de 26 millones de dólares durante los próximos dos años.

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El nuevo vínculo contempla 7,5 millones de dólares por temporada entre contrato laboral y derechos de imagen. Además, Depay tendrá a disposición dos palcos, fechas para realizar eventos privados en el estadio y podrá recibir un porcentaje adicional por el cumplimiento de objetivos colectivos. A diferencia de su anterior contrato, esta vez no tendrá bonificaciones por goles anotados.

Uno de los puntos fundamentales para destrabar la negociación fue la deuda que Corinthians mantenía con el futbolista. Según la información conocida, Depay aceptó hacerle al club un descuento de cuatro millones de dólares y acordó que los 11 millones restantes sean pagados en cuatro cuotas semestrales, una fórmula que permitirá a la institución distribuir la obligación durante los próximos dos años.

La renovación estuvo lejos de ser sencilla. Inicialmente, la directiva había decidido no prolongar el contrato por razones financieras, situación que provocó la molestia pública de Depay y la reacción de sectores radicales de la hinchada. El presidente de Corinthians, Osmar Stábile, aseguró incluso que él y su familia recibieron amenazas durante las negociaciones: “Gente mostrando cuchillos y revólveres en las redes sociales, bandidos enviando mensajes a mi familia”, denunció.

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Stábile también defendió la posición que asumió durante las conversaciones. “Siempre pensé en el Corinthians. Para mí, sería mucho más fácil haber firmado cualquier contrato como solían hacer aquí y después salir a celebrarlo, sacarme una foto y recorrer el mundo”, aseguró. Finalmente, ambas partes cedieron para alcanzar un acuerdo que mantiene a Memphis Depay en Corinthians hasta 2028, aunque con un enorme compromiso económico para las finanzas del club paulista.

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