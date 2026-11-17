El patinaje colombiano volvió a demostrar su calidad en el escenario internacional. Esta vez, la delegación nacional fue protagonista en la final de la World Speed Track Series, disputada en Xinhua, China, donde conquistó tres de los cuatro títulos generales que estaban en juego. Con actuaciones destacadas en las pruebas de corta y larga distancia, los representantes del país se impusieron ante competidores de diferentes naciones y ratificaron el buen momento de este deporte.

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Los títulos para Colombia llegaron gracias a Kiara Luz Vásquez Pinilla, Steven Villegas Ceballos y Gabriela Isabel Rueda Rueda, quienes se consagraron campeones en sus respectivas categorías. El único campeonato que no quedó en manos de la delegación nacional fue el de larga distancia masculina, que tuvo como ganador al representante de China Taipéi.

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🇨🇴🛼🥇🥈 ¡STEVEN VILLEGAS BRILLÓ EN CHINA!



¡Oro y plata para Colombia en la final de la Copa Mundo de patinaje de velocidad!



🥇 500 m Sprint

🥈 200 m Dual Time Trial



¡DOS PRUEBAS, DOS MEDALLAS!https://t.co/8GCKrzD0I5 pic.twitter.com/hUQmI4atXE — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) November 16, 2026

Kiara Luz Vásquez y Steven Villegas dominaron la corta distancia

En la categoría femenina de corta distancia, Kiara Luz Vásquez tuvo una actuación perfecta. La patinadora colombiana sumó 60 puntos y se quedó con el primer lugar de la clasificación general, después de imponerse en las dos pruebas disputadas: los 200 metros meta contra meta, con un tiempo de 20,135 segundos, y los 500 metros más distancia, que completó en 47,987 segundos.

El dominio colombiano también se reflejó en el podio, pues Sarah Portela, con 55 puntos, e Isabella Buitrago, con 54, ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente. De esta manera, Colombia consiguió quedarse con los tres primeros lugares de la clasificación femenina.

Por su parte, Steven Villegas se consagró campeón masculino de corta distancia con 59 puntos, en una definición que tuvo como protagonista al español Jhoan Guzmán, quien terminó con la misma puntuación. Finalmente, la organización otorgó el título al colombiano. Villegas se destacó con una victoria en los 500 metros más distancia, prueba en la que registró 44,335 segundos, mientras que en los 200 metros meta contra meta obtuvo la medalla de plata.

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🥳🇨🇴 ¡Brillante participación colombiana en China!



La final de el World Speed Track Series de patinaje fue sinónimo de júbilo, alegrías y emociones para el país.



Gabriela Rueda subió a lo más alto del podio en los 5.000 metros eliminación y los 5.000 metros puntos. pic.twitter.com/ojntRX8Plk — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 17, 2026

Gabriela Rueda se quedó con el título de larga distancia

La tercera corona para Colombia llegó en la categoría femenina de larga distancia, gracias a Gabriela Isabel Rueda Rueda. La patinadora alcanzó los 60 puntos y se quedó con el campeonato general tras imponerse en los 5.000 metros puntos, en los que sumó 25 unidades, y en los 5.000 metros eliminación, prueba que completó con un tiempo de 9:06,947.

En esta modalidad, la colombiana estuvo acompañada en el podio por Chiaojung Lee, representante de China Taipéi, quien consiguió 58 puntos, y Sarah Portela, también de Colombia, con 54 unidades.

La única categoría que no tuvo un campeón colombiano fue la masculina de larga distancia. Allí, Ming Chang Li, de China Taipéi, se quedó con el primer puesto al sumar 59 puntos, uno más que el español Francisco José Peula, quien terminó con 58. El tercer lugar fue para Chia Wei Tsai, también de China Taipéi, con 57 unidades.

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