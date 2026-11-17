El venezolano, que se retiró del boxeo profesional en 2023, denunció el domingo en la mañana en su cuenta de la plataforma X que estaba siendo detenido. "Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué…

La base de datos del ICE consultada por EFE indica que Linares permanece "bajo custodia" de la agencia federal este martes.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido a Jorge Linares, excampeón de boxeo venezolano, en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en El Paso, en el estado de Texas.

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El venezolano, que se retiró del boxeo profesional en 2023, denunció el domingo en la mañana en su cuenta de la plataforma X que estaba siendo detenido. "Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura", escribió Linares.

Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura — Jorge Linares (@JorgeLinares) November 15, 2026

La firma de abogados Wilner O’ Reilly, encargada de su defensa, aseguró en un comunicado compartido con EFE que Linares tiene "autorización" para vivir en EE.UU. y ha "cooperado completamente" con las autoridades migratorias.

"Estamos en comunicación con el ICE y trabajamos para resolver este asunto lo antes posible", señaló el escrito, en donde no entregaron más detalles sobre su estatus migratorio o la situación de su detención "por respeto a la privacidad y al proceso legal".

Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, en inglés), expresó su apoyo a Linares y dijo que está en contacto con su familia.

"Siempre apoyaré a nuestros campeones dentro y fuera del cuadrilátero", escribió en su cuenta de la plataforma X. Linares, originario de Barinitas, al este de Venezuela, es considerado uno de los boxeadores venezolanos más exitosos de su generación y obtuvo el titulo de campeón mundial en los pesos pluma, súperpluma y ligero.

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