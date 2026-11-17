Uno de esos casos es el de Jhon Arias. El mediocampista colombiano, que…

La selección de Colombia se prepara para disputar su último partido del año. Este martes, el combinado nacional enfrentará a Chile desde las 6:00 p. m. (hora colombiana), en un nuevo compromiso de preparación para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sin embargo, mientras los futbolistas cumplen con sus compromisos internacionales, sus respectivos clubes también están pendientes de su regreso, especialmente aquellos que afrontan instancias decisivas en sus competiciones.

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Uno de esos casos es el de Jhon Arias. El mediocampista colombiano, que llegó a Palmeiras para esta temporada, es una de las piezas que el equipo brasileño necesita recuperar cuanto antes para afrontar el cierre del Brasileirao. Por esa razón, según informó el medio Globo Esporte, el club pondrá a disposición del futbolista un vuelo chárter para que viaje a Brasil inmediatamente después del partido contra Chile y pueda estar disponible para el próximo compromiso frente a Cruzeiro.

Arias no será el único jugador que contará con este beneficio. Palmeiras también dispuso un vuelo chárter para Flaco López y Agustín Giay, quienes se encuentran concentrados con la selección de Argentina. La intención del equipo brasileño es facilitar el regreso de sus futbolistas y evitar que se pierdan el siguiente encuentro del campeonato.

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🚨 ATENÇÃO!



O Palmeiras terá voos fretados para contar com três convocados contra o Cruzeiro.



Jhon Arias, que está com a seleção da Colômbia, e Flaco López e Giay, com a Argentina, viajam em voos fretados direto para Belo Horizonte e chegam na cidade na madrugada de… pic.twitter.com/6Pj3jLYhyG — Planeta do Palmeiras 🌎 (@Verdao_infos) November 16, 2026

¿Cuándo jugará Jhon Arias con Palmeiras?

De acuerdo con la información publicada, Jhon Arias llegará a Belo Horizonte durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre. Allí se preparará para el partido contra Cruzeiro, programado para ese mismo día a las 6:30 p. m. (hora colombiana), por una nueva jornada del Brasileirao.

El compromiso será determinante para las aspiraciones de Palmeiras, que todavía tiene opciones de quedarse con el título cuando restan cuatro fechas para finalizar el campeonato. El conjunto verdão ocupa la segunda posición de la tabla con 73 puntos, tres menos que Flamengo, líder de la clasificación.

Por eso, el regreso anticipado de Arias representa una prioridad para el equipo brasileño, que busca contar con toda su plantilla en la recta final de la temporada y mantener la presión sobre el primer lugar.

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A situação de Flaco López viajando na Data Fifa: uma mala do Palmeiras e outra da seleção da Argentina.



Atacante é um dos três atletas, ao lado de Giay e Jhon Arias, que pegará o voo fretado direto para Belo Horizonte para reforçar o time contra o Cruzeiro. pic.twitter.com/9A0LNkqYia — Camila Alves (@camilac_alves) November 17, 2026

El Palmeiras de Jhon Arias va por la Copa Libertadores

La liga local no es lo único que pelea el Palmeiras de Jhon Arias. El cuadro brasileño también se prepara para la final de la Copa Libertadores, que se jugará el sábado 28 de noviembre desde las 3:00 p. m. y en la que enfrentará a Estudiantes de la Plata.

Arias ha sido uno de los protagonistas del verdão en la actual edición de la copa libertadores. El colombiano ha disputado 12 partidos, en los que ha marcado tres goles y asistido en dos. En total, acumula 1.011 minutos disputados. Jhon Arias, así, quiere ayudar a conquistar la tercera Copa Libertadores de Palmeiras.

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