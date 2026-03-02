Publicidad

Colombia perdió contra Brasil en Belo Horizonte por las eliminatorias al Mundial 2027

A pesar de la derrota, la selección nacional sigue en la pelea por el sueño de clasificar al Mundial 2027.

Diego Alejandro Daza Gómez
03 de marzo de 2026 - 12:50 a. m.
La selección colombiana que afrontará la Americup de Baloncesto.
Foto: DPB
La selección colombiana de baloncesto no pudo en su visita a Brasil y terminó cayendo por 101-72 en Belo Horizonte, en un duelo correspondiente a las eliminatorias americanas rumbo al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El combinado local, vigente campeón de la AmeriCup, impuso su jerarquía desde el inicio y confirmó su dominio en el Grupo C.

Tras el envión anímico que significó la victoria contra Chile en Valdivia, Colombia llegaba con ilusión a uno de los partidos más exigentes del proceso. Sin embargo, el equipo dirigido por Tomás Díaz encontró demasiadas dificultades para sostener el ritmo contra una Brasil intensa, profunda y eficaz.

El conjunto brasileño marcó diferencias claras a lo largo de los cuatro cuartos, imponiéndose 23-13 en el primero y 32-24 en el segundo, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja considerable. En la reanudación, Brasil volvió a golpear con un 21-8 en el tercer periodo, tramo que terminó de inclinar el partido a su favor. Aunque Colombia reaccionó en el cierre y ganó el último cuarto 27-25, el daño ya estaba hecho y el local selló una victoria contundente ante su público.

La ausencia de Braian Angola volvió a sentirse en el esquema ofensivo del seleccionado cafetero, que dependió de esfuerzos individuales, como el de Jaime Echenique, quien fue el mayor anotador de Colombia con 14 puntos.

Pese a la derrota, Colombia continúa con opciones en su camino mundialista. Las eliminatorias aún ofrecen margen de maniobra y cada partido será determinante, teniendo en cuenta que los puntos se arrastran a la siguiente fase.

El reto ahora será capitalizar los encuentros restantes, especialmente en condición de local, para mantenerse en la pelea por uno de los cupos que América entregará a Catar 2027.

¿Cómo clasificar al Mundial de baloncesto?

El camino hacia el Mundial de Baloncesto Catar 2027 comienza con una fase inicial en la que 16 selecciones de América están divididas en cuatro grupos. Los tres mejores de cada zona avanzan a la siguiente ronda. En la segunda fase, los 12 clasificados se reorganizan en dos grupos de seis equipos, enfrentándose únicamente a rivales que no cruzaron en la primera ronda.

En total, se otorgarán siete cupos directos al Mundial: los tres primeros de cada grupo final y el mejor cuarto lugar. Para Colombia, lograr la clasificación significaría un hecho histórico, ya que sería apenas su segunda participación en un Mundial y la primera conseguida en cancha, tras su presencia como país anfitrión en 1982.

Así están las tablas de posiciones rumbo a la clasificación al Mundial

Los grupos comienzan a perfilar a sus favoritos, con selecciones que ya marcan diferencia por regularidad y otras que están obligadas a reaccionar. Canadá y Brasil lideran con paso perfecto, mientras que en zonas como el Grupo A y el D la pelea por los primeros lugares sigue muy ajustada.

Grupo A

  1. República Dominicana — V/D: 3/1 | PTS: 7
  2. Estados Unidos — V/D: 3/1 | PTS: 7
  3. México — V/D: 2/2 | PTS: 6
  4. Nicaragua — V/D: 0/4 | PTS: 4

Grupo B

  1. Canadá — V/D: 4/0 | PTS: 8
  2. Jamaica — V/D: 2/2 | PTS: 6
  3. Puerto Rico — V/D: 1/3 | PTS: 5
  4. Bahamas — V/D: 1/3 | PTS: 5

Grupo C

  1. Brasil — V/D: 4/0 | PTS: 8
  2. Colombia — V/D: 2/1 | PTS: 5
  3. Chile — V/D: 0/3 | PTS: 3
  4. Venezuela — V/D: 0/2 | PTS: 2

Grupo D

  1. Argentina — V/D: 3/1 | PTS: 7
  2. Uruguay — V/D: 3/0 | PTS: 6
  3. Panamá — V/D: 1/3 | PTS: 5
  4. Cuba — V/D: 0/3 | PTS: 3

