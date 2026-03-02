Regresa el W Fitness Festival: deporte y bienestar en un evento exclusivo para mujeres

Ediciones pasadas del W Fitness Festival. Foto: Cortesía

Bogotá se prepara para recibir nuevamente uno de los encuentros deportivos más importantes enfocados en el bienestar femenino. El próximo 7 de marzo, la capital será sede de la cuarta edición del W Fitness Festival 2026, una experiencia que va más allá del ejercicio y que se consolida como un espacio de conexión e inspiración para las mujeres.

Desde su creación, el festival ha impactado a más de 10.000 mujeres en sus tres ediciones anteriores, posicionándose como una plataforma de transformación personal y colectiva.

Este año, el evento tendrá lugar en el Compensar de la Avenida 68, en una jornada pensada para vivir el deporte desde una mirada integral que combina wellness, fitness, running y lifestyle, resaltando el poder femenino a través del movimiento y la comunidad.

La programación incluye las ya reconocidas W Master Classes, sesiones guiadas por expertas en entrenamiento funcional, cardio y meditación, además de las W Talks, espacios de conversación con mujeres líderes que inspiran desde sus historias y trayectorias.

Para Hugo Posada, vocero del festival, el evento es “un homenaje a la fuerza, resiliencia y liderazgo de las mujeres”, y cada actividad busca reconocer su impacto en la sociedad y celebrar sus logros, recordando que cada meta alcanzada es reflejo de su determinación.

Esta edición contará con la presencia de mujeres influyentes del deporte y el entretenimiento como Elianis Garrido, Maisa Pérez, Lina Mar Suárez, Kelly Ríos y Mariam Obregón. A ellas se suman las Nike Trainers Colombia Kelly Pérez, Paula Hurtado y Brittany Metka, fortaleciendo una agenda diversa y de alto nivel.

La gran novedad de este año será la Hybrid Night Race, una competencia que fusiona el running con estaciones de ejercicios funcionales en un ambiente nocturno cargado de luces, música y energía, rompiendo con los esquemas tradicionales del entrenamiento y apostando por una experiencia inmersiva.

Desde Compensar, aliado y sede del evento, destacan el deporte como una herramienta de transformación que fortalece no solo el cuerpo, sino también la confianza, la disciplina y el bienestar integral de las mujeres. El W Fitness Festival 2026 se reafirma así como un encuentro que trasciende lo físico para promover equilibrio mental, social y emocional.

