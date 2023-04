Colombia remontó para vencer a Perú en la segunda serie de la Billie Jean King Cup

Emiliana Arango, tenista colombia en la Billie Jean King Cup Foto: Fedecoltenis

Un día intenso respecto al debut para el Equipo Colombia Colsanitas de Billie Jean King Cup. Luego de lo que fue el 3-0 ante Bolivia en el arranque, este miércoles hubo que acudir a la remontada para poder vencer a Perú y seguir con la ilusión de ganar uno de los dos cupos a los Play-offs que están en juego en el Tennis Golf Club de Cúcuta.

El primer punto quedó en manos de las incas tras la victoria de Lucciana Pérez, actual número 8 del mundo juvenil, por 7-6(6) y 6-1 ante María Fernanda Herazo, quien sintió el hecho de haber perdido el primer parcial donde sacó para set con 5-3 y luego tuvo dos match points en el tiebreak.

Más deportes: El balance del primer episodio de los cuartos de la Champions League

“Fue un partido bastante duro, siento que lo di todo en la cancha. Desafortunadamente en los puntos importantes no salió, pero así es el tenis: unas veces salen las cosas y otras no. Estoy triste por no haberle dado el primer punto al equipo, pero todas estamos para darlo todo”, expresó la tercera mejor raqueta del país en la actualidad.

Luego fue el turno de Emiliana Arango, quien emparejó las acciones tras vencer a Anastasia Iamachkine por 6-4 y 6-2, un partido donde la mejor raqueta del equipo tuvo que remontar un 1-4 en el primer set con dos quiebres en contra para poder imponerse.

Le puede interesar: Un día como hoy, hace 10 años, Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles

“Creo que ella (Iamachkine) salió muy bien, ella empezó muy sólida el partido y yo muy nerviosa, y me faltó jugar un poco mejor. Pero al final quedo contenta por haber encontrado mi tenis y lograr sacar el marcador”, confesó Arango.

🎾 “Estamos dándolo todo, luchando por el país (…) Lo que más admiro de mis compañeras es que dejan el corazón. la piel. todo” Emiliana Arango tenista colombiana.#BillieJeanCupxWIN pic.twitter.com/c1eptDlLFF — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 12, 2023

Así las cosas, todo quedó por definirse en el dobles donde la pareja conformada por Yuliana Monroy y María Paulina Pérez no dejó dudas y se llevó la victoria por 6-1 y 7-6(1) ante Romina Cuno y Lucciana Pérez.

“Fue una serie bastante complicada, pero cada una de nosotras lo dejó todo en la cancha y ese fue el resultado que se vio”, comentó Pérez.

Lo invitamos a leer: La fecha 10 y el balance de la Liga Femenina a mitad de temporada

Este jueves el rival de las locales será Guatemala, quien viene de ceder en sus dos presentaciones previas ante Argentina y Chile. Este miércoles, entre tanto, las argentinas vencieron a Bolivia por 3-0 mientras que las chilenas se impusieron a las guatemaltecas por idéntico marcador,

Así se jugará la jornada del jueves en Cúcuta:

Colombia vs. Guatemala

Argentina vs. Chile

Bolivia vs. Perú

Tabla de posiciones:

1. Argentina (2-0 series; 6-0 partidos)

2. Colombia (2-0 series; 5-1 partidos)

3. Chile (2-0 series; 5-1 partidos)

4. Perú (0-2 series; 2-4 partidos)

5. Guatemala (0-3 series; 0-6 partidos)

6. Bolivia (0-3 series; 0-6 partidos)

Vale recordar que el formato de competencia es un único round robin donde se enfrentan todos: los dos primeros del grupo lograrán la clasificación a los Play-offs, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II Américas. Cada una de las series se jugarán a tres partidos (dos de sencillos y uno de dobles), los cuales se disputarán al mejor de tres sets.

¡Colombia iguala la serie! 🇨🇴



En un firme partido, Emiliana Arango pone el 1-1 ante Perú luego de vencer a Anastasia Iamachkine por 6-4, 6-2 ✨@fedecoltenis | #BJKCup pic.twitter.com/lclTqwLleS — Billie Jean King Cup (@BJKCup_es) April 12, 2023

El Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Tenis, el Ministerio del Deporte (Pacto por el Deporte), la Corporación Recreativa Tennis Golf Club y la Liga de Tenis de Norte de Santander. Además, tiene el patrocinio de Colsanitas, FILA – People Plays, Yonex, Alcaldía de Cúcuta, Gobernación de Norte de Santander, Cúcuta Suites, Holiday Inn, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Viviendas y Valores, Fanki, Droguería Inglesa y Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador