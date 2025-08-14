No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia subió al tercer lugar del medallero en los Panamericanos con 14 oros

La delegación nacional sumó dos oros, una plata y un bronce en el quinto día de competencia, destacando en ciclismo, squash y natación.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025 - 02:15 a. m.
La delegación nacional sumó tres oros, una plata y un bronce en el sexto día de competencia, destacando en ciclismo, squash y natación.
Foto: PanamSports
La quinta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 volvió a dejor buenas sensaciones en el deporte colombiano. No solo por la cosecha de do medallas de oro, una plata y un bronce, sino por el salto en el medallero general que deja al país en el tercer lugar, superando a Chile y reafirmando su condición de potencia regional.

En la piscina del complejo acuático, Tiffany Murillo demostró que la paciencia y la táctica también ganan carreras. En los 1500 metros libres femeninos, mantuvo un ritmo sostenido que le permitió mantenerse siempre en zona de podio. En el remate, defendió con fuerza el segundo lugar frente a la brasileña Mariana de Oliveira, cruzando la meta en 16:48.89. La medalla de oro fue para la también brasileña Leticia Fassina (16:30.86), en una prueba exigente de principio a fin.

Desde el centro de squash, la dupla de Juan Irisarri y Juan José Torres mostró autoridad para imponerse a Argentina en la final de dobles masculinos. Con un juego preciso y sincronizado, los colombianos no dieron espacio a la reacción rival y sellaron un nuevo oro para el país, confirmando que el squash sigue siendo un terreno fértil para las alegrías tricolores.

En el velódromo, Colombia volvió a dejar claro que el ciclismo de pista es uno de sus sellos más fuertes. Stefany Cuadrado voló sobre el óvalo y se quedó con el oro en la velocidad femenina, mientras que Marianis Salazar sumó la plata en una final 100% colombiana. Además, la victoria de Cuadrado le otorga un cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, sumándose a las clasificaciones logradas ayer por Luciana Osorio y Nicolás Olivera.

Con estos resultados, Colombia alcanzó las 42 medallas en total (14 oros, 11 platas y 17 bronces), lo que le permite subir al tercer lugar del medallero general:

  1. Brasil – 47 oros, 25 platas, 28 bronces (100)
  2. Estados Unidos – 14 oros, 21 platas, 20 bronces (55)
  3. Colombia – 14 oros, 11 platas, 17 bronces (42)
  4. Chile – 13 oros, 7 platas, 10 bronces (30)
  5. México – 9 oros, 16 platas, 20 bronces (45)

El cambio de posición no es menor: ayer Colombia marchaba cuarta, y hoy ya se instala en el podio, con posibilidades reales de defender e incluso mejorar su ubicación en lo que resta de competencias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

