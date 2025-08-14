Liverpool vs. Bournemouth: hora y dónde ver el comienzo de la Premier League

Liverpool inicia la defensa del título de la Premier League ante Bournemouth en un duelo marcado por el homenaje a Diogo Jota y la incertidumbre sobre el futuro del colombiano Luis Sinisterra. Foto: EFE - TIM KEETON

La Premier League 2025-26 comienza este viernes con un duelo que promete intensidad y emociones en Anfield: Liverpool recibe al Bournemouth en su debut en el fútbol inglés.

Será el primer paso del vigente campeón en su defensa del título, con la obligación de mostrar fortaleza tras un arranque amargo: la derrota en la final de la Community Shield frente al Crystal Palace, decidida en penales (3-2) tras un empate 2-2.

Un rival incómodo, pero con historial favorable

Bournemouth no es un adversario nuevo para los Reds. De los 20 enfrentamientos previos, Liverpool ganó 17, incluida la última vez que se vieron las caras en febrero, cuando un doblete de Mohamed Salah selló un 2-0 a domicilio. Sin embargo, el equipo visitante llega con una pretemporada sólida —tres victorias, dos empates y dos derrotas— y con jugadores como Philip Billing en buen momento. El mediocampista danés ha sido clave en la recuperación y la creación de juego, además de aportar goles, como en el 3-0 al Everton en un amistoso reciente.

Uno de los focos estará en Jeremie Frimpong, fichaje estelar del Liverpool desde el Bayer Leverkusen. El lateral, explosivo y con vocación ofensiva, ya debutó con gol oficial ante Crystal Palace y se perfila como una de las armas más peligrosas del equipo de Arne Slot.

Por el lado visitante, buscará romper líneas y generar peligro desde la segunda línea. Sin embargo, la atención también se dirige a la situación del colombiano Luis Sinisterra. El técnico Andoni Iraola fue claro: “Está en una situación donde hay incertidumbre sobre su futuro. Es muy probable que no viaje. Pero está entrenando con nosotros y está recuperado físicamente”. Una declaración que deja en duda su participación en el arranque de liga y la posibilidad de continuar su carrera en Brasil.

Un homenaje a Diogo Jota que marcará la jornada

La apertura de la temporada estará atravesada por un homenaje emotivo a Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente de tráfico en España el pasado julio. En todos los estadios se guardará un minuto de silencio y los futbolistas portarán brazaletes negros.

En Anfield, el tributo será especial: mosaico en las tribunas, la insignia “Forever 20” en camisetas y chaquetas —en referencia al número de Jota, retirado en todas las categorías del club— y el anuncio de una escultura conmemorativa. El delantero portugués, que disputó 182 partidos y anotó 65 goles con los Reds desde 2020, dejó una huella imborrable en la afición.

Con el telón de fondo de la emoción y la memoria, Liverpool y Bournemouth abrirán el campeonato con la mira puesta en tres puntos vitales, pero también con la certeza de que, al menos esta vez, el fútbol será algo más que el resultado.

Hora y dónde ver Liverpool vs. Bournemouth en el comienzo de la Premier League

Fecha: 15 de agosto de 2025

Hora: 2:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Anfield (Liverpool)

Transmisión: ESPN y Disney+

