EN VIVO: siga el minuto a minuto de Pereira vs. América en Liga BetPlay

El cuadro escarlata busca enderezar su camino en el torneo local y llegar en mejor ánimo al duelo de vuelta en Copa Sudamericana. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Pereira y América de Cali se cruzan esta tarde en el Hernán Ramírez Villegas con realidades distintas, pero la misma urgencia de sumar. Los dirigidos por Rafael Dudamel vienen en alza: dos partidos sin derrota y la sensación de que la localía puede ser el impulso para meterse en el grupo de los ocho. América, en cambio, arriba con heridas abiertas tras dos caídas seguidas, una de ellas frente a Fluminense por Copa Sudamericana, y con la necesidad de reponerse rápido para no hundirse más en la tabla.

Siga aquí el minuto a minuto de Pereira vs. América en Liga BetPlay

El equipo escarlata, conducido por Gabriel Raimondi, ha vivido semanas pesadas. La derrota en casa ante el conjunto brasileño no solo dejó la clasificación internacional tambaleando, sino que amplió las dudas sobre el funcionamiento. En liga, América está en la casilla 17 con apenas cuatro puntos, aunque tiene tres partidos pendientes. El problema: no hay margen para regalar más terreno si quiere pelear un cupo a los cuadrangulares.

Pereira, noveno con 8 unidades, sabe que este duelo es un golpe doble: ganar significaría trepar en la tabla y, de paso, acentuar la crisis americana. La historia reciente entre ambos en territorio matecaña es pareja —dos victorias por lado y dos empates—, pero el presente de los rojiamarillos parece más sólido. Con Carlos Darwin Quintero como referente ofensivo y el respaldo de su gente, los matecañas buscarán imponer el ritmo desde el inicio.

América podría presentar un equipo mixto, reservando piezas que actuaron frente a Fluminense. Esto, aunque necesario para gestionar el desgaste, aumenta el riesgo ante un rival que suele aprovechar cualquier desconcentración. Luis Ramos, su carta goleadora en liga, tendrá la responsabilidad de liderar el ataque y romper la racha negativa.

Más que tres puntos, ambos se juegan un impulso vital: Pereira para consolidar su buen momento y América para demostrar que puede reaccionar bajo presión. El margen de error es mínimo, y el contexto promete un partido intenso, de esos que definen estados de ánimo más allá de la tabla.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador