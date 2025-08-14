León vs. Necaxa en la Liga MX: hora y dónde ver a James Rodríguez en México

El equipo de Eduardo Berizzo buscará salir de la mala racha de resultados en esta nueva temporada del fútbol mexicano. El ‘10′ es duda para este compromiso por molestias físicas. Foto: EFE - José Méndez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El León, que espera por la recuperación física del mundialista colombiano James Rodríguez, visitará mañana al Necaxa, obligado a ganar para salir de su mal momento en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En el arranque de la quinta jornada del campeonato, el León del entrenador Eduardo Berizzo confía en el regreso de James, con molestias musculares, pero si el centrocampista sigue ausente deberá salir adelante sin él o seguir en la parte baja de la tabla.

Con tres derrotas y una victoria, el equipo muestra la tercera peor ofensiva del torneo, tres goles en cuatro encuentros y su defensa es también la tercera menos confiable; suma ocho tantos recibidos.

Necaxa, que tiene cinco unidades, va en octavo lugar y tratará de aprovechar su localía para mantenerse en zona de clasificación.

El centrocampista colombiano Daniel Arcila anotó un gol en su debut el pasado lunes en la derrota 1-3 ante el Monterrey del español Sergio Ramos y este viernes podría aparecer como titular y fortalecer el ataque de León, que confía en la efectividad del argentino Rogelio Funes Mori.

Hora y dónde ver a León de James Rodríguez vs. Necaxa en México

Fecha: 15 de agosto de 2025

Hora: 10:05 p.m., hora en Colombia

Estadio: Estadio Victoria (Aguascalientes)

Transmisión: Vix Latinoamérica

El sábado, el líder Pachuca visitará al Tijuana, décimo de la tabla, confiado en mantener su paso perfecto con una ofensiva liderada por el venezolano Jhonder Cádiz y el argentino Gastón Togni. Tijuana suma un triunfo y un empate como local y tratará de mantener el invicto para quitarle la perfección a su rival.

Toluca, campeón defensor, recibirá el sábado a los Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas, que tendrá el reto de detener a raya a la mejor ofensiva de la liga encabezada por el portugués Paulinho.

Otro esperado duelo sabatino será el del sublíder Tigres UANL, con Ángel Correa en sus filas, en su estadio ante un América que ha perdido gas y viene de un sufrido triunfo por 1-0 sobre el Querétaro, último de la clasificación.

El domingo el Monterrey de Ramos, cuarto lugar, jugará en su casa ante el Mazatlán, noveno, en un duelo en el que sale favorito siempre y cuando no subestime a un rival con una de las cuatro defensas más seguras del torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador