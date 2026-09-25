Colombia sumó 12 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así quedó el medallero

Con estos resultados, el país llegó a 58 medallas de oro, 56 de plata y 45 de bronce, cifras que lo mantienen entre los primeros lugares de la tabla general. La actuación de los deportistas…

Colombia tuvo una destacada jornada este jueves 24 de septiembre en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional conquistó 12 medallas, distribuidas en cinco de oro, cuatro de plata y tres de bronce , y alcanzó un acumulado de 159 preseas en la competencia, que reúne a más de 4.000 atletas de 15 países en 60 disciplinas deportivas.

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Con estos resultados, el país llegó a 58 medallas de oro, 56 de plata y 45 de bronce, cifras que lo mantienen entre los primeros lugares de la tabla general. La actuación de los deportistas colombianos volvió a reflejar el nivel competitivo de la delegación en el escenario suramericano.

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Ronal Longa y Flor Ruiz lideraron la cosecha de oros

El atletismo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada para Colombia. Ronal Longa se quedó con la medalla de oro en los 200 metros masculinos, mientras que Arnovis Dalmero se impuso en el salto de longitud masculino.

En las pruebas de campo, Flor Ruiz conquistó el primer lugar en el lanzamiento de jabalina femenino, con lo que sumó otra presea dorada para la delegación nacional.

El taekwondo también aportó dos títulos. Maicol Solís se impuso en la categoría de más de 80 kilogramos, mientras que Gloria Mosquera consiguió otra medalla de oro para Colombia en esta disciplina.

Lea: ¡Otro oro para Ronal Longa! El colombiano ganó los 200 metros en los Juegos Suramericanos

🥇🥉 ¡Colombia pisa fuerte en el taekwondo! 🇨🇴🥋



Andrea Ramírez conquistó el ORO en -49 kg y Angelyn Saldaña sumó BRONCE en 49–57 kg durante la primera jornada de Santa Fe 2026.



🔗 https://t.co/AO73iZt0gs#ColombiaEnSantaFe2026 pic.twitter.com/0HFQeQbVLb — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) September 24, 2026

Colombia también sumó cuatro platas y tres bronces

Las medallas de plata llegaron a través de María Rocha, quien obtuvo el segundo lugar en los 400 metros vallas femeninos; el relevo mixto 4×400 metros; el equipo femenino de K4 500 metros en canotaje, y la dupla femenina de squash.

Por su parte, Julio Billy consiguió el bronce en el lanzamiento de jabalina masculino, mientras que Luna Pabón se subió al podio en el salto con garrocha femenino. El canotaje completó el balance de bronces con el tercer lugar en la prueba masculina de C2 500 metros.

¿Cómo va Colombia en los Juegos Suramericanos?

Con 159 medallas en total, la delegación colombiana continúa su participación en Santa Fe 2026 con el objetivo de ampliar su cosecha en las diferentes disciplinas del programa deportivo.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollan en Argentina con la participación de deportistas de 15 países, que compiten en 60 disciplinas. La cita reúne a algunas de las principales figuras del deporte regional y representa una oportunidad para medir el rendimiento de las delegaciones en el ámbito suramericano.

Así va el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

🇨🇴 Colombia ya suma 159 medallas: 58 oros 🥇, 56 platas 🥈 y 45 bronces 🥉.



Nuestra delegación se confirma en el top-3 de Santa Fe 2026, tras una jornada en la que atletismo, taekwondo y squash aportaron nuevos títulos para el país. #JuntosPorLAGloria pic.twitter.com/QGfWY58JhU — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 25, 2026

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