Longa cruzó la meta con un tiempo de 20.43 segundos , registro que le permitió quedarse con el primer lugar de los 200 metros. El ecuatoriano Katriel Angulo terminó segundo con 20.50, mientras que el guyanés Shamar Horatio completó el podio con 20.53.

Ronal Longa volvió a dejar su nombre en lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El velocista colombiano repitió oro , esta vez en los 200 metros planos, y confirmó una jornada dorada para el atletismo nacional, que este jueves cerró su tercera jornada con siete medallas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¡Otro oro para Ronal Longa! El colombiano ganó los 200 metros en los Juegos Suramericanos

El triunfo significó para el colombiano su segunda medalla de oro en esta edición de los Juegos Suramericanos, después de haberse impuesto en los 100 metros planos. De esta manera, Longa consiguió el doblete dorado en las pruebas de velocidad.

La actuación del velocista hizo parte de una destacada jornada para Colombia en el atletismo, disciplina que tuvo como escenario el Centro de Alto Rendimiento de Santa Fe.

Tres oros para Colombia en la jornada

Antes de la victoria de Longa, Flor Denis Ruíz había inaugurado la cosecha dorada colombiana en el lanzamiento de jabalina femenino. La atleta consiguió su mejor registro en el cuarto intento, con una distancia de 62.30 metros, suficiente para quedarse con el oro.

La brasileña Jucilene Sales fue segunda con 54.71 metros y su compatriota Daniella Nisimura terminó tercera con 54.69.

El segundo oro del día para Colombia llegó por cuenta de Arnovis Dalmero en el salto largo masculino. El colombiano logró un registro de 7.96 metros en uno de sus cinco intentos válidos y aseguró el primer lugar. El uruguayo Emiliano Lasa, con 7.83 metros, fue segundo, mientras que el paraguayo Christopher Thiessen, con 7.70, ocupó la tercera posición.

Le recomendamos leer: Unión Magdalena vs. Santa Fe: lo que se sabe del partido de Copa BetPlay en Santa Marta

Con Longa, Colombia completó así tres medallas de oro durante la jornada.

Siete medallas en total

Además de los tres títulos, Colombia consiguió dos preseas de plata. María Rocha fue segunda en los 400 metros con vallas con un tiempo de 56.04 segundos, prueba que ganó la panameña Gianna Woodruff con 54.11. La brasileña Rita Ferreira fue tercera con 56.15.

También terminó segundo el equipo integrado por Daniel Balanta, Melany Bolaño, Julio Angulo y Lina Licona en el relevo mixto 4×400 metros, con un registro de 3:17.78. Argentina ganó la prueba con 3:16.93, nuevo récord de los Juegos, y Ecuador fue tercero con 3:18.33.

Le podría interesar: Martina Weil batió el récord de su madre, Ximena Restrepo, y ganó el oro

Las dos medallas de bronce fueron para Billy Julio, tercero en lanzamiento de jabalina masculino con 80.78 metros, y Luna Pabón, quien ocupó la tercera casilla en salto con garrocha femenino con 4.25 metros.

Así, Colombia terminó la tercera jornada del atletismo en Santa Fe 2026 con tres oros, dos platas y dos bronces. La disciplina tendrá este viernes 25 de septiembre su última jornada en los XIII Juegos Suramericanos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱 Facebook