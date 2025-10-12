Colombia vs. Argentina, en las semifinales del Sub-20: ¿cuándo vuelve a jugar la selección?

La selección de Colombia luego de derrotar a España. Foto: AFP - JAVIER TORRES

Colombia sigue soñando con la selección sub-20, que se clasificó a las semifinales del Mundial de Chile 2025 tras vencer 3-2 a España en un partido inolvidable disputado el sábado en Talca.

La Tricolor, dirigida por César Torres, repitió la gesta de 2003 y se instaló entre las cuatro mejores selecciones juveniles del planeta. El gran protagonista fue Néiser Villarreal, autor de los tres goles con los que Colombia logró remontar un marcador adverso y selló una victoria épica.

El encuentro fue un reflejo del carácter de esta generación: intensidad, coraje y eficacia en los momentos decisivos. Colombia se fue al descanso ganando 1-0, pero en el segundo tiempo sufrió la reacción española, que le dio la vuelta al marcador con dos tantos en tres minutos. Sin embargo, el equipo nacional no se rindió. Villarreal empató al minuto 64 y, sobre el final, anotó el gol de la clasificación con una definición fría y contundente que desató la locura en el Estadio Fiscal de Talca.

El triplete de Villarreal lo consagró como el goleador del torneo y el símbolo de un equipo que combina talento, sacrificio y unión. El pitazo final confirmó lo que parecía un sueño: Colombia está otra vez en semifinales de un Mundial Sub-20.

Horario del Colombia vs. Argentina en las semifinales del Mundial Sub 20

El siguiente desafío ya tiene fecha y rival. La Tricolor enfrentará a Argentina, que derrotó 2-0 a México en el segundo turno de los cuartos de final. El duelo se jugará el miércoles a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y promete ser de alta tensión. Será un clásico sudamericano con historia, entre dos selecciones que llegan con confianza y que buscan el boleto a la gran final del torneo juvenil.

Argentina llega como una de las favoritas al título, con una generación que combina jerarquía y eficacia. Ante México demostró solidez defensiva y contundencia en ataque, características que la hacen un rival peligroso. Colombia, por su parte, mantiene su invicto y un funcionamiento cada vez más sólido, sustentado en la inspiración de Villarreal, que no podrá estar en la semifinal por acumulación de tarjetas, y el equilibrio que propone el técnico César Torres.

Con la ilusión intacta, la selección nacional ya prepara su plan para enfrentar a los argentinos. El sueño es claro: avanzar a la final y luchar por el primer título mundial Sub-20 en la historia del país.

