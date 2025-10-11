América ganó sobre la hora y se aferra a un milagro en Liga BetPlay: la tabla

En un partido lleno de emociones y errores defensivos, América de Cali logró un triunfo agónico frente a La Equidad con un gol de Yohan Garcés en el minuto 92. Envigado, a primera hora, sorprendió a Tolima en Ibagué. Foto: América de Cali, vía X

América de Cali logró un triunfo agónico, pero necesario, frente a La Equidad (3-2) en el estadio Pascual Guerrero, en un partido de la fecha 15 que tuvo más drama que buen fútbol. En medio de una campaña irregular y con la clasificación prácticamente fuera de alcance, el equipo de David González encontró alivio en los minutos finales frente a un rival que sigue sin levantar cabeza en la tabla.

El duelo era una especie de “final” entre dos equipos golpeados. La Equidad, colero del campeonato, viajó a Cali con la urgencia de sumar algo que lo sacara del último lugar; América, en el puesto 17, llegaba envuelto en dudas, sin respuestas colectivas y con el desencanto de su hinchada. Pero el encuentro, aunque no resolvió los problemas de fondo, ofreció emociones de sobra.

El conjunto bogotano sorprendió primero. A los 19 minutos, Juan Valencia abrió el marcador tras una asistencia de Samir Mayo. El gol fue revisado por el VAR y validado, lo que reflejó el buen arranque visitante, más decidido y concentrado. Sin embargo, América reaccionó a tiempo. Adrián Ramos, el capitán y referente, igualó con un cabezazo al 31’, y seis minutos después Jean Pestaña puso el 2-1, también de cabeza, aprovechando un descuido en la zaga capitalina.

En la segunda mitad, el local intentó controlar el ritmo y cerrar el resultado, mientras La Equidad perdió el orden. Joider Micolta fue expulsado por una agresión que dejó a su equipo con diez hombres y acentuó el desespero de los dirigidos por Diego Merino. Pero América, pese a la superioridad numérica, no logró sentenciar el juego y volvió a mostrar sus vacíos defensivos.

A falta de nueve minutos, Eduard Banguero silenció el estadio con el 2-2, tras una jugada mal defendida que evidenció las dudas del fondo escarlata. La Equidad parecía rescatar un punto valioso, pero el drama estaba lejos de terminar. En el tiempo añadido (minuto 92), Yohan Garcés apareció oportuno en el área para cazar un rebote y marcar el 3-2 definitivo, que desató el desahogo del América y de su hinchada.

El resultado le permitió al cuadro caleño ascender hasta la duodécima posición con 17 puntos, aún lejos de los ocho primeros, pero con algo de aire para el cierre del torneo. La Equidad, en cambio, se mantiene en el fondo con 11 unidades y sigue sin encontrar respuestas futbolísticas ni anímicas.

En la próxima jornada, América afrontará el clásico del Valle ante el Deportivo Cali, un partido que puede marcar el pulso emocional de su cierre de semestre.

Envigado sorprendió en Ibagué y aplazó la clasificación del Tolima

Deportes Tolima dejó pasar una oportunidad clave para sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. En el estadio Manuel Murillo Toro, el equipo de Lucas González cayó 1-2 contra un Envigado ya resignado al descenso, pero que jugó con orgullo y eficacia para llevarse una victoria inesperada en Ibagué.

Desde el arranque, el libreto parecía claro: Tolima presionó alto, manejó la pelota y buscó abrir espacios con velocidad por los costados. Sin embargo, esa vocación ofensiva le costó equilibrio. Envigado, que llegó sin nada que perder, golpeó primero a los 13 minutos tras una falta de Marlon Torres sobre Santiago Londoño. El juez decretó penal y Rubio España no falló desde los once pasos, silenciando momentáneamente al Murillo Toro.

La reacción del local fue rápida. A los 26 minutos, Mario González cazó un rebote en el área y, con zurdazo seco, puso el empate 1-1. El tanto devolvió la calma a los de Ibagué, que incluso llegaron a celebrar un segundo gol por intermedio de Gonzalo Lencina, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Tolima siguió intentando, aunque con más voluntad que claridad, y el primer tiempo se fue con la sensación de que el local merecía más, pero no encontraba cómo concretar.

En la segunda parte, el guion se repitió: dominio territorial del Tolima, poca profundidad y un Envigado paciente, esperando el error. Los de naranja avisaron al 55’ con un remate de Gendry Cuervo tras un fallo en salida de Samuel Velásquez, pero Neto Volpi evitó la caída de su arco. Las más claras del local llegaron al 72 y 76, ambas de Mario González, sin puntería.

Y cuando todo apuntaba a un empate, Envigado dio el golpe final. A los 87 minutos, en una jugada que parecía intrascendente, Dairon Valencia recibió un cambio de frente en el área y asistió a William Hurtado, quien definió con un disparo rasante para el 1-2 definitivo. Gol y silencio en Ibagué: un castigo para la falta de eficacia del Tolima y un premio al coraje de un equipo que, pese al descenso, se resiste a bajar los brazos.

