Deportes
Selección Colombia

¡Golazos de Luis Díaz y Jefferson Lerma! Así fueron los tantos de Colombia: video

James Rodríguez fue la gran figura, con participación en las primeras tres anotaciones. Johan Carbonero celebró su primer gol con la selección.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
12 de octubre de 2025 - 03:29 a. m.
James Rodríguez ha sido la gran figura, con participación en todas las anotaciones.

Foto: EFE - Carlos Ramírez
La selección de Colombia cumplió con una presentación sólida y convincente frente a México en el amistoso internacional que se disputó en el AT&T Stadium de Texas. El equipo de Néstor Lorenzo ganó 4-0 con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, en una noche en la que James Rodríguez tuvo una noche destacada, participando directamente en las tres anotaciones.

El marcador se abrió temprano, al minuto 15, con una jugada a balón parado. James ejecutó un tiro libre desde el costado derecho y el defensor Jhon Lucumí apareció en el área para empujar la pelota al fondo. Tras revisión del VAR, el tanto fue validado y Colombia tomó ventaja merecida, controlando el ritmo y la posesión durante gran parte del primer tiempo.

En el segundo tiempo llegó la contundencia. Primero, Luis Díaz amplió la diferencia al minuto 56, tras un pase magistral de James que lo dejó mano a mano con el arquero. El guajiro definió con una vaselina impecable, una jugada de jerarquía que encendió el estadio.

Luego, al minuto 64, Jefferson Lerma selló el tercero con un potente remate desde fuera del área, tras un rebote luego de otro cobro de pelota quieta de James.

En el cierre del compromiso, tras un gran pase de Juan Fernando Quintero y una destacada definición de Johan Carbonero, Colombia consiguió el cuarto y última anotación del compromiso. El extremo colombiano no pudo ocultar su emoción al celebrar su primer tanto con la selección.

Hasta ese momento, Colombia ha mostrado orden, fluidez ofensiva y una presión alta que le ha impedido a México reaccionar. El conjunto nacional se ve cómodo, dominante y con una idea clara de juego, en lo que es su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

