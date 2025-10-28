Logo El Espectador
Colombia vs. Japón en el Mundial Femenino Sub-17: hora y dónde ver en vivo

La tricolor buscará ante las niponas su boleto rumbo a los cuartos de final de la cita orbital prejuvenil que se celebra en Marruecos.

Daniel Bello
28 de octubre de 2025 - 04:29 p. m.
Así quedó el grupo E de Colombia tras el triunfo sobre Corea del Sur en el Mundial
Foto: CONMEBOL
La selección de Colombia quiere seguir escribiendo su historia en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 y este miércoles, el equipo dirigido por Carlos Paniagua tiene una cita importante frente a Japón en los octavos de final.

La tricolor llega fortalecida luego de superar una fase de grupos exigente. Tras un debut cuesta arriba frente a España, el equipo se levantó con carácter y fútbol para vencer a Costa de Marfil y Corea del Sur, dos triunfos que sellaron la clasificación.

En esos partidos, London Crawford se consolidó como una de las figuras tricolores en este torneo prejuvvenil. Anotó dos goles decisivos y lideró el crecimiento ofensivo de una selección que viene de menos a más en territorio marroquí.

Del otro lado estará Japón, líder invicto del grupo F, que llega con una carta de presentación contundente: seis goles a favor y solo uno en contra. Su clasificación se definió en la última jornada, cuando Noa Fukushima marcó ante Paraguay para sellar un empate 1-1 que mantuvo a las asiáticas en la cima de su zona.

El cuerpo técnico colombiano dedicó el lunes a una sesión táctica integral enfocada en los movimientos de presión, la coordinación defensiva y la salida rápida desde el medio. Hubo ejercicios de velocidad, técnica y bloque compacto.

Este encuentro será dirigido por la árbitra estadounidense Alyssa Pennington y cerrará la ronda de los octavos de final, que se disputa entre el 28 y 29 de octubre. La cita tendrá lugar en el Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, ubicada en la ciudad de Salé.

Hora y dónde ver Japón vs. Colombia

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Hora: 2:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI

Transmisión: Gol Caracoly ditu

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

