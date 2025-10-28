Los Dodgers de Los Ángeles toman ventaja 2-1 en la Serie Mundial

Freddie Freeman celebra la carrera con la que los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6x5 a los Azulejos de Toronto. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron que esperar hasta la madrugada de este martes para lograr la victoria en el tercer duelo de la Serie Mundial. En un duelo maratónico que se extendió durante 18 entradas y seis horas con 39 minutos, la novena angelina se impuso 6x5 a los Azulejos de Toronto.

La jugada decisiva llegó gracias a un jonrón decisivo de Freddie Freeman, cuando el reloj ya marcaba más de las dos de la mañana en Colombia. El primera base californiano envió por encima de la barda del jardín derecho el lanzamiento de Brendon Little

Con ese cuadrangular, Los Dodgers hicieron respetar su casa y tomaron ventaja 2-1 en la Serie Mundial, que continuará este martes y miércoles también en Los Ángeles. Si ganan ambos compromisos, los Dodgers revalidarán su corona ante su público.

El partido igualó el récord de más entradas disputadas en un juego de Serie Mundial, una marca que refleja la intensidad del duelo. Dave Roberts, mánager de los Dodgers, utilizó diez lanzadores, mientras que su contraparte, John Schneider, apeló a nueve brazos en el esfuerzo por contener la ofensiva rival.

El triunfo quedó en manos de Will Klein, el décimo serpentinero empleado por Roberts, quien trabajó cuatro entradas impecables: solo permitió un hit, otorgó dos bases por bolas y no concedió carrera. Su labor silenciosa sostuvo a los campeones hasta que Freeman decidió el juego con su batazo.

Otro de los héroes fue el lanzador inicialista, la otra gran figura de la noche fue Shohei Ohtani, quien firmó una actuación histórica: se embasó en nueve ocasiones, conectó dos jonrones, dos dobletes y recibió cinco bases por bolas, cuatro de ellas intencionales.

Shohei Ohtani reached base NINE times tonight, setting the #Postseason record and tying the all-time record! pic.twitter.com/vcUH59DdK1 — MLB (@MLB) October 28, 2025

“Lo más importante es que ganamos y lo que he logrado hoy está en el contexto de este partido”, declaró el beisbolista japonés después del tercer encuentro de la Serie Mundial. “Quiero irme a dormir lo antes posible para poder prepararme para el siguiente partido.”

Con la serie inclinada a su favor, Los Ángeles confía en aprovechar su localía para liquidar la contienda antes de viajar a Canadá. Toronto, en cambio, necesita reaccionar de inmediato para evitar quedar al borde de la eliminación.

