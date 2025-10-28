Portero del Inter de Milán atropelló mortalmente a un anciano en accidente

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que murió un adulto mayor. Foto: EFE - CESARE ABBATE

El futbolista español Josep Martínez, portero del Inter de Milán, atropelló este martes a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica. La víctima falleció en el acto. Las primeras hipótesis apuntan a que el anciano perdió el conocimiento e invadió la carretera.

El accidente sucedió sobre las 9:40 a.m. (hora local) en la provincia de Como (región de Lombardía), cuando el guardameta, quien estaba de camino a la sede deportiva de su equipo, atropelló al hombre, según reportaron La Gazzetta dello Sport y la agencia italiana de noticias La Presse.

Los informes apuntan a que Martínez, de 27 años, intentó socorrer a la víctima en el sitio, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco los cuerpos de emergencias médicas, que tras llegar al lugar del accidente solo pudieron confirmar la muerte del adulto mayor.

Según las primeras reconstrucciones que desvelaron los medios italianos, el hombre que falleció pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la carretera por la que el portero español transitaba.

Por el momento, el Inter de Milán anunció en un comunicado que la rueda de prensa prevista para las 2:00 p.m., del rumano Cristian Chivu, técnico de su plantel profesional, fue suspendida.

¿Quién es Josep Martínez?

El portero Josep Martínez dio sus primeros pasos como deportista en el U.D. Alzira de su ciudad natal y pasó por las divisiones menores del Barcelona.​ Debutó como profesional en Unión Las Palmas y tras pasos por el RB Leipzig alemán y el Genoa italiano fichó el año pasado por el Inter de Milán.

En el cuadro nerazzurro registra 12 presencias y ha sido suplente habitual del suizo Yann Sommer, portero titular para Chivu. Al momento de la publicación de este artículo, el equipo italiano no se ha referido al accidente de tránsito que involucra al guardameta español ni al adulto mayor que falleció.

