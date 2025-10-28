Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Esta sería la alineación de Colombia para enfrentar a Ecuador en las eliminatorias

La tricolor, dirigida por Ángelo Marsiglia, visita Quito con el objetivo de hacerse con el liderato en la Liga de las Naciones.

Daniel Bello
Daniel Bello
28 de octubre de 2025 - 02:42 p. m.
Colombia viene de vencer 4-1 a Perú en la primera fecha de la Liga de Naciones.
Colombia viene de vencer 4-1 a Perú en la primera fecha de la Liga de Naciones.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección femenina de Colombia encara este martes un nuevo desafío en su camino al Mundial de Brasil 2027. La tricolor visita a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

Ambas selecciones llegan con confianza tras lograr victorias en el debut. Ecuador goleó 4-0 a Bolivia como visitante y lidera por diferencia de gol, mientras que Colombia venció 4-1 a Perú en Medellín, con doblete de Leicy Santos y goles de Daniela Montoya e Ivonne Chacón.

Vínculos relacionados

Los Dodgers ganaron increíble partido récord: ¿cómo va la Serie Mundial?
Portero del Inter de Milán atropelló mortalmente a un anciano
Acolfutpro denuncia que el caso de Pereira expone fallas en la Dimayor

El duelo en la altura quiteña promete medir la regularidad de los dos equipos más sólidos del grupo. Ángelo Marsiglia, director técnico de la tricolor, reconoció que, pese al arranque positivo, el equipo todavía está en construcción.

“Vamos a corregir dentro de la victoria, pero tenemos que seguir creciendo poco a poco. Es muy importante utilizar otras jugadoras, dar recambio. La altura será un factor relevante y hay que pensar en las variantes para darle oxígeno al equipo”, explicó el seleccionador colombiano.

Una de las principales novedades podría ser el regreso de Linda Caicedo al equipo titular. La atacante del Real Madrid fue emergente en el duelo ante Perú, pero todo apunta a que será inicialista frente a Ecuador, un rival de mayor exigencia.

Ivonne Chacón, autora de uno de los goles en el estreno, podría meterse entre las inicialistas. La bogotana cuenta con experiencia en la altura y podría ser la principal referencia del área en Quito. Por la otra banda una opción sería Manuela Paví.

En el mediocampo tricolor, la estructura parece consolidada con Lorena Bedoya en la recuperación, Ilana Izquierdo como enlace y Leicy Santos -una de las figuras en el duelo contra Perú- en rol más ofensivo.

En defensa, Marsiglia mantendría la línea que disputó la final de la Copa América 2022: Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí y Daniela Caracas, con Katerine Tapia en el arco.

Posible alineación (4-3-3): Katerine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí, Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo, Leicy Santos; Manuela Paví, Ivonne Chacón, Linda Caicedo.

Un triunfo en Quito consolidaría a Colombia como líder de la Liga de Naciones y enviaría un mensaje claro rumbo al sueño mundialista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Colombia vs. Ecuador

Eliminatorias Mundial Femenino

Fútbol femenino

Selección Colombia

Linda Caicedo

Angelo Marsiglia

Selección femenina de Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.