Esta sería la alineación de Colombia para enfrentar a Ecuador en las eliminatorias

La selección femenina de Colombia encara este martes un nuevo desafío en su camino al Mundial de Brasil 2027. La tricolor visita a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

Ambas selecciones llegan con confianza tras lograr victorias en el debut. Ecuador goleó 4-0 a Bolivia como visitante y lidera por diferencia de gol, mientras que Colombia venció 4-1 a Perú en Medellín, con doblete de Leicy Santos y goles de Daniela Montoya e Ivonne Chacón.

El duelo en la altura quiteña promete medir la regularidad de los dos equipos más sólidos del grupo. Ángelo Marsiglia, director técnico de la tricolor, reconoció que, pese al arranque positivo, el equipo todavía está en construcción.

“Vamos a corregir dentro de la victoria, pero tenemos que seguir creciendo poco a poco. Es muy importante utilizar otras jugadoras, dar recambio. La altura será un factor relevante y hay que pensar en las variantes para darle oxígeno al equipo”, explicó el seleccionador colombiano.

Una de las principales novedades podría ser el regreso de Linda Caicedo al equipo titular. La atacante del Real Madrid fue emergente en el duelo ante Perú, pero todo apunta a que será inicialista frente a Ecuador, un rival de mayor exigencia.

Ivonne Chacón, autora de uno de los goles en el estreno, podría meterse entre las inicialistas. La bogotana cuenta con experiencia en la altura y podría ser la principal referencia del área en Quito. Por la otra banda una opción sería Manuela Paví.

En el mediocampo tricolor, la estructura parece consolidada con Lorena Bedoya en la recuperación, Ilana Izquierdo como enlace y Leicy Santos -una de las figuras en el duelo contra Perú- en rol más ofensivo.

En defensa, Marsiglia mantendría la línea que disputó la final de la Copa América 2022: Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí y Daniela Caracas, con Katerine Tapia en el arco.

Posible alineación (4-3-3): Katerine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Yorelín Carabalí, Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo, Leicy Santos; Manuela Paví, Ivonne Chacón, Linda Caicedo.

Un triunfo en Quito consolidaría a Colombia como líder de la Liga de Naciones y enviaría un mensaje claro rumbo al sueño mundialista.

