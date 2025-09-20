Cali vs. Santa Fe: hora y TV para ver en vivo la final de la Liga Femenina 2025

Partido de ida entre Santa Fe vs Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali definirán este domingo el título de la Liga Femenina 2025 en un duelo que promete ser vibrante.

En el juego de ida, disputado en Bogotá, las cardenales se impusieron 1-0 con un gol de Luisa Katherine Valbuena Rondán al minuto 48, lo que les permite llegar con ventaja al encuentro decisivo.

El equipo capitalino sueña con ampliar su palmarés y sumar su cuarta estrella en el fútbol femenino profesional.

Cali vs. Santa Fe: una final con historia

Esta será la tercera final entre bogotanas y caleñas, dos de los equipos más constantes en los últimos años. América de Cali completa el grupo de los tres grandes del fútbol femenino en Colombia, pero son Cali y Santa Fe quienes más protagonismo han tenido en las definiciones recientes.

De hecho, la final más reciente fue también entre estas dos escuadras, con título para las vallecaucanas, que ya en 2021 habían celebrado contra el mismo rival.

Santa Fe llega con la posibilidad de alejarse en la punta del palmarés, pues por ahora suma tres títulos, uno más que Cali y América. Si logra sostener la ventaja, se consolidará como el club más ganador de la historia de la liga femenina en Colombia.

Las capitalinas confían en la solidez mostrada durante el torneo y en su buen momento anímico tras superar a Orsomarso en semifinales.

Cali, por su parte, tiene la misión de revertir la serie en casa y defender el título obtenido el año pasado. Las azucareras fueron las mejores de la fase regular con 36 puntos, apenas uno por encima de Santa Fe, lo que anticipa un cierre muy parejo. En semifinales, dejaron en el camino a Atlético Nacional, mostrando jerarquía y solidez ofensiva.

Horario: ¿a qué hora es la final de la Liga Femenina?

La gran final se jugará en el estadio del Deportivo Cali, con un marco de público que se espera sea masivo. El encuentro podrá verse desde las 5:00 p.m. con transmisión exclusiva de Win Sports, en lo que será una fiesta para el fútbol femenino colombiano y la oportunidad de conocer al nuevo campeón de la liga.

