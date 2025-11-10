¿Cuándo será el homenaje de Barcelona a Messi? Esto dijo el presidente del club

El exjugador del Barcelona Leo Messi, que ahora juega en las filas del Inter de Miami, visitó este pasado domingo el Spotify Camp Nou, según ha publicado en un mensaje en la red social Instagram en el que ha mostrado su deseo de regresar "algún día" para despedirse de la afición azulgrana. EFE/Instagram de Messi. Foto: EFE - EFE

Lionel Messi visitó el domingo el Camp Nou, estadio de su exclub, el FC Barcelona, según publicó en un mensaje en la red social Instagram, en el que expresó su deseo de regresar “algún día” para despedirse de la afición azulgrana.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías y un vídeo en el que aparece posando en el exterior y en el interior del recinto, ubicado en el barrio de Les Corts.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, añade Messi en el texto, que concluye con dos corazones azulgranas.

El astro argentino hizo una parada en Barcelona este domingo para visitar el estadio azulgrana, aprovechando que a partir de este lunes se concentrará con la selección de Argentina en la localidad alicantina de Algorfa, donde preparará un amistoso frente a Angola el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda.

Según informó EFE, Messi solicitó permiso para acceder al Camp Nou. Unas dos horas después de la publicación del jugador, el club reaccionó con otro mensaje en Instagram, utilizando una de las imágenes del futbolista en el estadio y acompañándola con el texto: “Siempre serás bienvenido a tu casa, Leo”.

El mensaje de la leyenda del Barça llega tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Camp Nou.

¿Cuándo será el homenaje a Messi?

Tras esa sesión, el presidente del club, Joan Laporta, dejó abierta la posibilidad de rendir un homenaje a Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, afirmó el dirigente azulgrana.

Messi, que fijó el mensaje en el apartado de destacados de su perfil de Instagram, ha hecho así un guiño al club en el que alcanzó sus mayores éxitos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones de la entidad, previstas para el segundo trimestre de 2026.

