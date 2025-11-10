¿Quién será el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-17?

Miguel Solarte celebra su gol con Colombia en el Mundial Sub-17. Foto: FCF

Colombia cumplió con la tarea y derrotó 2-0 a Corea del Norte en el cierre del Grupo G del Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Aunque el conjunto asiático comenzó el partido generando peligro, la Tricolor se adelantó en el marcador al minuto 24 con un zurdazo de Miguel Solarte. Minutos más tarde, Santiago Londoño amplió la ventaja desde el punto penal, con un remate preciso al ángulo derecho del portero norcoreano.

En la segunda mitad, Corea del Norte adelantó sus líneas en busca del descuento y aumentó la presión sobre Colombia. Sin embargo, el arquero Jorman Mendoza se convirtió en figura con varias atajadas que mantuvieron el arco en cero.

En los minutos finales, la selección nacional tuvo oportunidades para ampliar el resultado, pero el árbitro señaló el final y selló así la clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Con este resultado, la Tricolor cerró la fase de grupos en la segunda posición, por detrás de Alemania, que goleó 7-0 a El Salvador.

Ambos equipos sumaron cinco puntos, aunque los alemanes terminaron con mejor diferencia de gol. Corea del Norte quedó con cuatro unidades en el tercer puesto y El Salvador, con una, en el fondo de la zona.

¿Quién será el próximo rival de Colombia?

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Los emparejamientos se definirán a través de una clasificación general (ranking) basada en los resultados obtenidos durante la fase de grupos, agrupando por separado a los primeros, segundos y terceros de cada zona.

Los equipos que hayan compartido grupo no podrán enfrentarse entre sí en los dieciseisavos de final.

Por ahora, Colombia ocupa el sexto lugar entre los segundos clasificados, y su posible rival sería Portugal, que figura como la tercera selección entre el grupo de segundos.

El rival se confirmará este martes cuando acabe la tercera fecha en todos los grupos del Mundial Sub-17.

