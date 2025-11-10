Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

¿Quién será el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-17?

Con su triunfo contra Corea del Norte, la tricolor avanzó a los dieciseisavos del Mundial Sub-17 y espera por su próximo rival.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
10 de noviembre de 2025 - 04:56 p. m.
Miguel Solarte celebra su gol con Colombia en el Mundial Sub-17.
Miguel Solarte celebra su gol con Colombia en el Mundial Sub-17.
Foto: FCF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia cumplió con la tarea y derrotó 2-0 a Corea del Norte en el cierre del Grupo G del Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Aunque el conjunto asiático comenzó el partido generando peligro, la Tricolor se adelantó en el marcador al minuto 24 con un zurdazo de Miguel Solarte. Minutos más tarde, Santiago Londoño amplió la ventaja desde el punto penal, con un remate preciso al ángulo derecho del portero norcoreano.

Vínculos relacionados

¿Cuándo será el homenaje de Barcelona a Messi? Esto dijo el presidente del club
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la victoria de Santa Fe
Colombia, a los dieciseisavos del Mundial Sub-17: reviva los goles de la victoria

En la segunda mitad, Corea del Norte adelantó sus líneas en busca del descuento y aumentó la presión sobre Colombia. Sin embargo, el arquero Jorman Mendoza se convirtió en figura con varias atajadas que mantuvieron el arco en cero.

En los minutos finales, la selección nacional tuvo oportunidades para ampliar el resultado, pero el árbitro señaló el final y selló así la clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Con este resultado, la Tricolor cerró la fase de grupos en la segunda posición, por detrás de Alemania, que goleó 7-0 a El Salvador.

Ambos equipos sumaron cinco puntos, aunque los alemanes terminaron con mejor diferencia de gol. Corea del Norte quedó con cuatro unidades en el tercer puesto y El Salvador, con una, en el fondo de la zona.

¿Quién será el próximo rival de Colombia?

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Los emparejamientos se definirán a través de una clasificación general (ranking) basada en los resultados obtenidos durante la fase de grupos, agrupando por separado a los primeros, segundos y terceros de cada zona.

Los equipos que hayan compartido grupo no podrán enfrentarse entre sí en los dieciseisavos de final.

Por ahora, Colombia ocupa el sexto lugar entre los segundos clasificados, y su posible rival sería Portugal, que figura como la tercera selección entre el grupo de segundos.

El rival se confirmará este martes cuando acabe la tercera fecha en todos los grupos del Mundial Sub-17.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia sub-17 vs corea del norte sub-17

corea del norte sub-17 vs colombia sub-17

colombia vs corea del norte sub 17

colombia sub 17

corea del norte sub 17

colombia vs corea

colombia vs corea del norte

colombia corea

colombia korea

colombia korea del norte

korea del norte

mundial sub-17

copa mundial sub 17

mundial sub 17 masculino

colombia sub 17 hoy

corea del norte vs colombia sub 17

sub 17 colombia

seleccion colombia sub 17

partido colombia corea del norte mundial sub 17

colombia corea del norte sub 17

colombia vs corea del norte hoy

colombia vs corea del norte en vivo

gol caracol en vivo

caracol hd2

colombia corea del norte

corea del norte vs colombia

sub 17

colombia sub17

mundial sub17

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.