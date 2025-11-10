¿Quiénes son Apollo Sports Capital, los nuevos dueños del Atlético de Madrid?

El consejero delegado del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil (i), y el presidente del equipo, Enrique Cerezo (c), posan junto a Robert Givone (d), socio de Apollo y co-gestor de ASC Apollo Sports Capital (ASC). Foto: EFE - Atlético de Madrid

La compañía global de inversión en deporte Apollo Sports Capital (ASC) se convirtió en el accionista mayoritario de Atlético de Madrid tras alcanzar un acuerdo con el club rojiblanco y sus principales socios: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management.

“Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad, la visión del proyecto y su liderazgo”, informó la entidad colchonera en un comunicado.

Hasta ahora, Gil Marín era el accionista mayoritario del Atlético a través de Holdco, sociedad que controlaba el 70,39% del club, mientras que Quantum Pacific, empresa británica creada por el magnate israelí Idan Ofer, poseía el 27,81%.

Dentro de Holdco, Gil Marín mantiene el 50,82% de las acciones, Ares Management el 33,96% y Cerezo el 15,22%.

Según la prensa española, el Atlético ha sido valorado en unos 2.500 millones de euros (aproximadamente 2.890 millones de dólares).

“La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo a nuestros millones de aficionados en todo el mundo”, señaló el comunicado.

“Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección del Atlético de Madrid para fortalecer la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, añadió la nota.

¿Qué es Apollo Sports Capital?

Apollo es un fondo de capital privado estadounidense que gestiona cerca de 840.000 millones de dólares en activos, con inversiones en sectores diversos como energía, infraestructuras, inmobiliaria, medios de comunicación, finanzas y servicios tecnológicos.

Fundado en 1990 en Nueva York por exprofesionales de la banca de inversión, Apollo se consolidó como gestor de activos especializándose en reestructuraciones empresariales, adquisiciones de empresas en dificultades y operaciones de capital de alto perfil.

Con sede en el Solow Building de Nueva York y oficinas en ciudades financieras como Londres, Fráncfort, Singapur o Hong Kong, Apollo cotiza como fondo público en Wall Street bajo el símbolo APO en torno a 130 dólares por acción.

El grupo maneja fondos de pensiones, dotaciones universitarias y patrimonios privados, y ha protagonizado operaciones con clientes como Xerox, Norwegian Cruise Line y ADT, entre otros, reflejando su capacidad para intervenir en sectores muy diversos.

Entre sus operaciones más destacadas se encuentran inversiones exitosas como la adquisición de ADT, empresa especializada en seguridad, optimizando su estructura de capital y apoyando la expansión de sus servicios en Estados Unidos.

También ha invertido en el negocio de medios digitales de Verizon Media, que incluye marcas como Yahoo! y AOL, así como en Cox Media Group, propietario de canales de televisión y estaciones de radio.

De manera similar, ha apoyado a la línea de cruceros Norwegian Cruise Line, contribuyendo a la modernización de su flota y a su estrategia de crecimiento internacional.

En la otra cara de la moneda, afrontó dificultades en una operación de 2008, junto con TPG Capital, para adquirir Caesars Entertainment (entonces Harrah’s) por más de 30.000 millones de dólares, incluyendo deuda, de los cuales aproximadamente 3.000 millones correspondieron a capital propio de los compradores.

Debido a los elevados niveles de deuda y a los problemas financieros posteriores, Caesars entró en bancarrota en 2015, y Apollo y TPG terminaron vendiendo su participación.

Apuesta por el mundo del deporte

El conglomerado creó en septiembre de 2025 Apollo Sports Capital (ASC), dotado con una inversión aproximada de 5.000 millones de dólares, con el objetivo de consolidar su presencia en el mundo del deporte y los eventos en vivo, desde torneos internacionales hasta clubes profesionales y ligas deportivas.

Entre sus inversiones más recientes figuran los torneos de tenis Mutua Madrid Open y el Miami Open, operaciones que buscan “desbloquear valor y potenciar los activos existentes mediante capital, experiencia y estructura, al tiempo que se fomentan oportunidades de crecimiento sostenido” en la industria deportiva", según la firma.

Rob Givone, vicepresidente del grupo, señaló recientemente que la firma busca desarrollar una cartera de activos que “desbloquee valor” para organizadores, aficionados y comunidades locales.

Su última apuesta es Atlético de Madrid, donde ASC se convertirá en accionista mayoritario tras un acuerdo con el consejero delegado Miguel Ángel Gil, el presidente Enrique Cerezo y los principales accionistas Quantum Pacific Group y Ares Management.

El club señaló que “la inversión de Apollo reforzará la posición” del Atlético de Madrid “entre la élite del fútbol” y “apoyará” la “ambición de ofrecer éxitos a largo plazo” para sus “millones de aficionados en todo el mundo”.

