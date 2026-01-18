Cristian Barrios cumplió su sueño y se convirtió en nuevo jugador del Junior de Barranquilla

Cristian Barrios visitó los colores de América de Cali entre 2023 y 2025. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, sigue ajustando sus piezas ofensivas de cara al semestre que apenas comienza. En las últimas 24 horas confirmó movimientos clave en ataque, con una salida sensible y una nueva incorporación.

La principal novedad fue la llegada de Cristian Barrios, extremo de 27 años, procedente del América de Cali. El futbolista firmó contrato por tres años tras superar los exámenes médicos y ya está a disposición del profe Alfredo Arias.

Para Barrios, el fichaje representa mucho más que un cambio de camiseta. Se trata del cumplimiento de un anhelo personal, el de jugar en el equipo de su ciudad natal y del que siempre se declaró hincha. Los tiburones adquirieron la totalidad de su pase.

“Estoy muy contento, es un sueño estar aquí, ponerme esta camiseta que desde niño soñaba. Voy a entregar todo por Junior y espero darle muchas alegrías a la hinchada”, expresó Barrios ante los medios barranquilleros tras su presentación oficial.

Además de Barrios, Junior reforzó su plantel con nombres de peso para el semestre que comienza. Luis Fernando Muriel, Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña y Kevin Pérez se suman a un proyecto ambicioso que apunta tanto a la Liga BetPlay como a la Copa Libertadores.

Steven Rodríguez, baja sensible en el ataque de Junior

Steven “Tití” Rodríguez, pieza importante en el tramo final del segundo semestre, fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Cali. El delantero antioqueño aportó goles oportunos en el camino al título. Su salida, en parte explicada por la llegada de Muriel, obliga al cuerpo técnico a redistribuir responsabilidades ofensivas en el equipo campeón.

Rodríguez cerró su etapa en Barranquilla con un registro de 25 goles y una influencia decisiva en los cuadrangulares del torneo clausura. En Cali afrontará el reto de su sexto club en el país, tras pasos por Medellín, Itagüí Leones, Envigado, Alianza Petrolera y Junior, con la expectativa de sostener su cuota goleadora.

El Deportivo Cali, ahora bajo el mando de Alberto Gamero, también se movió con decisión en el mercado. A la llegada de “Tití” se suman refuerzos como Juan Ignacio Dinneno, Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez y Daniel Giraldo.

