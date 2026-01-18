“Creo que hoy todo es negativo”: David Mackalister Silva, capitán de Millonarios

David Mackalister Silva expresó su malestar con el rendimiento del equipo tras la derrota 2-1 ante Bucaramanga en la primera fecha de la Liga BetPlay. Foto: MFC

Los ánimos en Millonarios quedaron abajo tras arrancar su participación en la Liga BetPlay 2026 con derrota 2-1 frente a Atlético Bucaramanga en la primera fecha del campeonato. A pesar de estar por delante en el marcador, el cuadro embajador no supo administrar la ventaja y se fue sin puntos de Santander.

El experimentado David Mackalister Silva, volante y capitán del equipo bogotano, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta tras el debut y expresó su malestar con el rendimiento del plantel embajador en la Ciudad Bonita.

“Creo que hoy todo es negativo. Nosotros los jugadores no supimos y no tuvimos la claridad el día de hoy para poder hacer lo que el profe nos había pedido” fueron las primeras palabras de Silva en su intercambio con la prensa.

Millonarios se vio muy limitado a la hora de generar juego en el área rival. Sufrió a la hora de romper las líneas rivales y apenas registró un remate al arco en los 90 minutos. Tanto Mackalister como Carlos Darwin Quintero estuvieron lejos de su mejor versión.

“Eso hablábamos con Darwin, en la cancha nos decíamos ‘tenemos que hacerle porque nosotros somos los encargados de dar fútbol’ y no lograbamos hacer dos pases seguidos. Es muy difícil cuando los que tenemos la obligación de generar no lo hacemos”.

El cuadro embajador volverá a tener acción el próximo domingo cuando reciba a Junior de Barranquilla en El Campín de Bogotá (6:10 p.m.). Para Hernán Torres y sus dirigidos será clave sumar de a tres para acallar los murmullos e inconformismos que se agudizaron en Bucaramanga.

“Nos vamos con mucha bronca porque no es lo que queríamos hacer” comentó ‘Macka’ en el cierre de su intervención en zona mixta. “Tenemos verguenza con toda la gente que nos acompañó hoy y con nosotros porque no salió nada como se había planteado”.

Millonarios debutó en la Liga BetPlay Dimayor 2026 con derrota

Millonarios arrancó la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con una derrota ante Atlético Bucaramanga (2-1). La cita fue este sábado en el estadio Américo Montanini, donde el leopardo mejoró sobre la marcha y dejó con las manos vacías al cuadro embajador.

El primer tiempo fue dominado en el juego por el local, que presionó con intensidad y buscó generar superioridad por las bandas ante un cuadro albiazul que, a pesar de jugar peor, encontró en un contragolpe la ventaja gracias a un autogol de Leonardo Flores.

En el complemento cambió la historia. Flores se reivindicó del gol en contra con un golazo desde fuera del área, igualando el marcador y desatando la euforia en la tribuna. El disparo terminó en el fondo de la red tras pegar en el poste y le dio a Bucaramanga un impulso anímico clave para buscar la victoria.

La remontada se completó más adelante con un gol que puso el 2-1 definitivo para los búcaros. Luciano Pons aprovechó un error de Diego Novoa a la hora de despejar la pelota y con eso bastó para que los locales se quedaran con los tres puntos.

Millonarios, por su parte, tuvo pocas ideas y sufrió para generar peligro efectivo durante todo el partido. El estratega Hernán Torres apostó por un esquema conservador y defensivo, priorizando el orden pero sin lograr profundidad en ataque, lo que le costó caro.

En la jornada sabatina de la Liga BetPlay 2026 también se destacaron otros resultados: Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó en Medellín, mientras que América de Cali venció 3-0 a Inter de Bogotá en el Pascual Guerrero.

