Wolverhampton, con Yerson Mosquera y Jhon Arias, volvió a sumar en la Premier League

El Wolverhampton de los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera arrancó la temporada con el pie izquierdo, pero en las últimas semanas ha encontrado un poco de solidez. Este domingo, en condición de local, ganó un punto que supo a poco tras empatar 0-0 con Newcastle United.

A pesar de que la igualdad no es muy útil para las aspiraciones de los Wolves que necesitan victorias con urgencia para salir de la última posición, en el trámite del partido mostraron una mejor versión que sus rivales, quienes aspiran a meterse en competiciones europeas.

Entre los puntos altos de Wolverhampton estuvo el defensor central Yerson Mosquera. El antioqueño fue titular, jugó el partido completo, recuperó ocho veces la pelota e interceptó dos centros rivales. También se animó a atacar y registró dos remates, uno que se fue alto y otro atajado por Nick Pope.

El chocoano Jhon Arias, pieza clave de la selección que dirige Néstor Lorenzo, ingresó en los minutos finales por el brasileño Joao Gomes. Su papel en el partido fue más bien discreto. Trató de romper la defensa de Newcastle, pero no lo logró.

Wolverhampton registra ocho puntos en 22 fechas y ocupa la vigésima posición. Ha sido una temporada difícil para el equipo de las Tierras Medias Occidentales. Newcastle llegó a 33 unidades, que le permiten escalar a la octava casilla.

La Premier League tiene como líder en solitario al Arsenal de Mikel Arteta, que suma 50 puntos. Su más cercano perseguidor es el Manchester City de Pep Guardiola, a siete unidades. El podio provisional lo completa Aston Villa, también con 43 puntos y un partido menos.

