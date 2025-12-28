Cúcuta despide a 17 jugadores de su nómina: ¿a qué se debe el remezón?

Cúcuta volvió a la A tras vencer a Real Cundinamarca por penales y declararse campeón del Torneo BetPlay. Foto: Liga BetPlay

A varios les tomó por sorpresa la maratón de salidas de jugadores del Cúcuta, pues fueron 17 en total y varios de ellos fueron también importantes en el título del Torneo BetPlay y del ascenso del cuadro motilón a la primera división del fútbol colombiano.

El remezón tiene que ver con la normativa que aprobó la Dimayor y que limita a los clubes a inscribir únicamente 25 jugadores en su nómina para las competiciones, sin contar con los cinco cupos de jóvenes nacidos desde 2006, como parte de una norma que incentiva la promoción de divisiones menores.

Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, habló en el diario La Opinión sobre este asunto y afirmó que. “El primer balance que hemos hecho, entendiendo que por norma serán 25 jugadores inscritos y veníamos manejando 37, ya vemos que hay varios que no podemos tener. Después, el balance del profe (Nelson Flórez) con su cuerpo técnico. Se habló, más o menos, de una base entre 12 y 15. Estamos trabajando en complementar la nómina de la mejor manera”.

Asimismo, el dirigente del club motilón le envió un mensaje a la hinchada en la misma entrevista y dijo: “Quédense tranquilos que ahora, con la nueva plantilla que hagamos, vamos a estar en completo cumplimiento y confiando en los nuevos patrocinadores que llegan, que nos ayudarán mucho, y los buenos partidos en el General Santander que también sé que nos acompañarán”.

Cúcuta empezará su pretemporada el próximo 3 de enero e irá informando la conformación de la nómina que buscará mantener al equipo fronterizo en la primera división tras siete años sin permanecer en ella.

Con el de este año, ya son cinco los accensos que ha registrado el Cúcuta en su historia: 1996, 2005, 2015, 2018 y 2025.

¿Qué jugadores salieron del Cúcuta?

Arqueros (2): Ramiro Sánchez y Sergio Román.

Defensas (4): Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo y Óscar Zuñiga.

Volantes (4): Cristian Álvarez, Bladimir Angulo, Juan Pablo Díaz y Jonathan Tapias.

Delanteros (7): Andrés Carreño, Wilmar Cruz, Cristian Díaz, Matías Pisano, Michell Ramos, Kevin Quejada y Oswaldo Valencia.

