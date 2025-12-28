Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: “La pelotica está del otro lado, estoy esperando”

El delantero, con pasado en la selección de Colombia, declaró en un directo de Instagram junto a Teófilo Gutiérrez que está a la expectativa de su posible fichaje por el club barranquillero.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de diciembre de 2025 - 04:18 p. m.
El colombiano Luis Fernando Muriel, actual jugador del Orlando City de la MLS.
El colombiano Luis Fernando Muriel, actual jugador del Orlando City de la MLS.
Foto: Orlando City
El futuro de Luis Fernando Muriel en el fútbol colombiano empieza a aclararse. Aunque Atlético Nacional y Junior de Barranquilla aparecen como los dos grandes interesados en el delantero de 34 años, fue el propio jugador quien dio el primer indicio público sobre su posible destino.

En un directo de Instagram, junto a Teófilo Gutiérrez, ídolo del conjunto tiburón, Muriel hizo unas declaraciones que emocionaron a todos los hinchas rojiblancos por un posible fichaje del jugador.

En medio de un diálogo, Teófilo le confesó a Muriel que le habían dicho que el jugador de Orlando City se iba “a poner la del Tiburón”. Muriel no lo confirmó de forma directa, pero dejó un mensaje contundente. “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy esperando nada más; en puntica de pies”, dijo.

Estas palabras fueron interpretadas como un claro guiño al Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano y club del cual Muriel es hincha y con el que ya tuvo vínculo en divisiones menores.

Actualmente, Muriel pertenece a Orlando City de la MLS, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la posibilidad de un préstamo gana fuerza, teniendo en cuenta que el equipo estadounidense busca liberar una plaza de jugador franquicia.

En la más reciente temporada, el atacante marcó 12 goles y aportó 7 asistencias, números que respaldan su vigencia.

Aunque Atlético Nacional también tendría una oferta sobre la mesa, todo apunta a que el proyecto deportivo de Junior —clasificado a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores— seduce más al delantero nacido en Santo Tomás, Atlántico.

La opción de Atlético Nacional para fichar a Luis Fernando Muriel

Aunque las declaraciones del jugador sobre su posible fichaje por Junior dejan entrever su decisión final, Atlético Nacional también aparece como uno de los grandes interesados en hacerse con el delantero.

El club antioqueño ya realizó consultas formales y, según versiones periodísticas, presentó una oferta a Orlando City. La propuesta contempla asumir una parte del contrato del jugador, entendiendo que el factor salarial es uno de los puntos clave de la negociación.

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

