Orgullo nacional: Linda Caicedo y Luisa Agudelo hacen parte del once ideal Sub-20 en 2025

Fue un año positivo para los y las futbolistas colombianas a nivel internacional. A pocos días de terminarse el 2025, las buenas noticias no paran. En esta ocasión, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) publicó su once ideal de la categoría femenina Sub-20 y dos colombianas aparecieron en el equipo.

Se trata de Linda Caicedo, delantera de Real Madrid, y Luisa Agudelo, guardameta del Deportivo Cali. Ambas se destacaron a lo largo de la temporada con sus respectivos clubes y han sido en el último tiempo también líderes de la selección de Colombia.

En el caso de Linda Caicedo, además del subtítulo de la selección de mayores en la Copa América, en el Real Madrid ha tenido un comienzo de temporada muy relevante, pues completa seis goles y siete asistencias, siendo figura constante en el cuadro merengue.

En el caso de la IFFHS, Caicedo ya había sido reconocida por esta federación antes, pues en 2022 se llevó el premio a la Mejor Jugadora Joven del año.

Por su parte, Luisa Agudelo se llevó el título de la Liga local con el deportivo Cali y alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores Femenina.

¿Quiénes integran el once ideal de la Sub-20 femenina según la IFFHS?

Luisa Agudelo (Colombia); Aicha Camara (España), Olivia Rademaker (Países Bajos), Azzurra Gallo (Italia), Gisella Thompson (Estados Unidos); Wieke Kaptein (Países Bajos), Vicky López (España), Momoko Tanikawa (Japón); Montserrat Saldivar (México), Michelle Angyemang (Inglaterra) y Linda Caicedo (Colombia).

