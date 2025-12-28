¿Por qué Marino Hinestroza aún no es oficializado en Boca Juniors? Esta sería la razón

Marino Hinestroza, actual jugador de Atlético Nacional. Foto: EFE - Ricardo Rimoli

La negociación entre Atlético Nacional y Boca Juniors por Marino Hinestroza continúa sin resolverse. Aunque el interés del club argentino es real y el deseo del jugador de vestir la camiseta azul y oro está claro, las diferencias económicas mantienen estancada la operación.

A pesar de que varios medios y periodistas argentinos aseguraron que el fichaje del colombiano por el xeneize ya era un hecho, la verdad es que Atlético Nacional sigue sin aceptar la oferta de cinco millones de dólares que presentó Boca para hacerse con el 100 % de los derechos del jugador.

Por otro lado, desde Argentina surgió información que aseguraba que Atlético Nacional le debía dinero a Marino Hinestroza y que, por esa razón, el jugador aún no había sido oficializado por Boca Juniors.

“El pase de Marino Hinestroza a Boca es casi un hecho y solo resta la confirmación oficial. El único motivo por el cual esto no sucedió hasta el momento tiene que ver con la intención de Atlético Nacional de no pagarle al futbolista y a su representante una deuda que mantiene. El acuerdo entre los clubes está cerrado en una suma cercana a los cinco millones de dólares”, aseguran desde Argentina.

Esta versión, no obstante, contrasta con la postura del club antioqueño, que sostiene estar al día con sus obligaciones contractuales y mantiene que el principal obstáculo sigue siendo la estructura económica del traspaso, y no un incumplimiento con el jugador.

Además, diferentes medios colombianos coinciden en que Atlético Nacional está al día con Marino Hinestroza. La periodista Pilar Velásquez aseguró que el club “no le debe un peso al jugador” y fue enfática al señalar que Nacional no va a negociar mal ni a dejarse imponer condiciones, independientemente del peso institucional que tenga Boca Juniors.

El club antioqueño habría tasado a Marino Hinestroza en ocho millones de dólares. Además, el equipo buscaría conservar un pequeño porcentaje de una futura transferencia, teniendo en cuenta que no posee inicialmente el 100 % de sus derechos económicos, sino solo el 50 %.

Por el momento, no hay acuerdo, pero Atlético Nacional tampoco quiere retener a un jugador que ha expresado en diferentes oportunidades su deseo de jugar en Argentina.

Atlético Nacional tendría el reemplazo de Marino Hinestroza: llegaría de la MLS

Ligado a esto, Atlético Nacional ya trabaja en el remplazo de Marino Hinestroza, quien fue una de las figuras del equipo en 2025. Ante su inminente transferencia, el club verdolaga busca un perfil que cubra esas necesidades inmediatas y mantenga el nivel competitivo del plantel.

En ese escenario surge Nicolás Rodríguez como una de las principales alternativas. El extremo zurdo, formado en Fortaleza, brilló en la Liga BetPlay en 2024 y sumó experiencia internacional en 2025 con Orlando City, donde compitió en MLS y torneos continentales.

Con versatilidad para jugar por ambos costados y participación activa en el último tercio, Rodríguez encaja en la idea del cuerpo técnico. Según informó el periodista Pipe Sierra, Nacional ya inició negociaciones con el club estadounidense para un préstamo por un año con opción de compra, una operación que avanza con el visto bueno del jugador.

