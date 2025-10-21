Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Dayro Moreno dio la cara ante sus rumores de indisciplina en Once Caldas: ¿qué dijo?

El goleador, ausente en los últimos partidos del equipo de Manizales, explicó su versión de lo que ha sucedido en las últimas semanas.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de octubre de 2025 - 12:19 p. m.
Dayro Moreno, en el partido de Once Caldas e Independiente del Valle en la Copa Sudamericana.
Dayro Moreno, en el partido de Once Caldas e Independiente del Valle en la Copa Sudamericana.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dayro Moreno habló de sus recientes ausencias con Once Caldas y se refirió al impacto emocional que le dejó la eliminación ante Independiente del Valle en la CONMEBOL Sudamericana, un golpe que —según él mismo admitió— lo afectó más de lo habitual. El delantero manizaleño no fue convocado para el partido frente a Llaneros el último fin de semana, lo que desató una ola de rumores sobre posibles actos de indisciplina dentro del plantel.

El técnico Hernán Darío “Arriero” Herrera evitó entrar en detalles sobre la situación del jugador y se limitó a afirmar que la no convocatoria fue una “decisión técnica”. La ausencia de Dayro llamó la atención porque ya se había repetido el 26 de septiembre, cuando Once Caldas goleó 5-2 a Boyacá Chicó.

Vínculos relacionados

Medellín y Santa Fe empataron 1-1 bajo la intensa lluvia en el Atanasio Girardot
¡Gigante! Ángel Barajas entró a dos finales del Mundial de Gimnasia en Indonesia
¿Volverá a jugar Néiser Villarreal con Millonarios? Esto es lo que se sabe

En aquella ocasión, Moreno reconoció que no se sentía en condiciones anímicas de jugar tras la eliminación internacional. “Soy duro, no suelo mezclar lo psicológico con mi trabajo, pero fue duro (lo de la Sudamericana)”, dijo.

En un video publicado en su canal de YouTube, el máximo goleador histórico de la Liga colombiana se mostró entrenando por su cuenta y envió un mensaje a quienes especulan sobre su situación. “Hay mucho morbo con las personas, mucha maricada... El día que no jugué con Chicó, mira que yo llevo 22 años de carrera futbolística, no me daba”, expresó, aclarando que su ausencia se debió a un tema psicológico y no disciplinario. Sin embargo, las fechas del día que se grabó ese video no están especificadas, lo que ha aumentado la especulación.

Video Thumbnail

Versiones de prensa, como las de La Patria, han señalado que el jugador tuvo problemas disciplinarios tras el duelo con Independiente del Valle, pero por ahora las partes involucradas no se han referido directamente al tema, por lo que los rumores siguen en la conversación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Dayro

Dayro Moreno

Once Caldas

Dayro Moreno Once Caldas

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Arriero Herrera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.