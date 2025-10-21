Dayro Moreno dio la cara ante sus rumores de indisciplina en Once Caldas: ¿qué dijo?

Dayro Moreno, en el partido de Once Caldas e Independiente del Valle en la Copa Sudamericana. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Dayro Moreno habló de sus recientes ausencias con Once Caldas y se refirió al impacto emocional que le dejó la eliminación ante Independiente del Valle en la CONMEBOL Sudamericana, un golpe que —según él mismo admitió— lo afectó más de lo habitual. El delantero manizaleño no fue convocado para el partido frente a Llaneros el último fin de semana, lo que desató una ola de rumores sobre posibles actos de indisciplina dentro del plantel.

El técnico Hernán Darío “Arriero” Herrera evitó entrar en detalles sobre la situación del jugador y se limitó a afirmar que la no convocatoria fue una “decisión técnica”. La ausencia de Dayro llamó la atención porque ya se había repetido el 26 de septiembre, cuando Once Caldas goleó 5-2 a Boyacá Chicó.

En aquella ocasión, Moreno reconoció que no se sentía en condiciones anímicas de jugar tras la eliminación internacional. “Soy duro, no suelo mezclar lo psicológico con mi trabajo, pero fue duro (lo de la Sudamericana)”, dijo.

En un video publicado en su canal de YouTube, el máximo goleador histórico de la Liga colombiana se mostró entrenando por su cuenta y envió un mensaje a quienes especulan sobre su situación. “Hay mucho morbo con las personas, mucha maricada... El día que no jugué con Chicó, mira que yo llevo 22 años de carrera futbolística, no me daba”, expresó, aclarando que su ausencia se debió a un tema psicológico y no disciplinario. Sin embargo, las fechas del día que se grabó ese video no están especificadas, lo que ha aumentado la especulación.

Versiones de prensa, como las de La Patria, han señalado que el jugador tuvo problemas disciplinarios tras el duelo con Independiente del Valle, pero por ahora las partes involucradas no se han referido directamente al tema, por lo que los rumores siguen en la conversación.

