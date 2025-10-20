EN VIVO: Medellín vs. Santa Fe en Liga BetPlay; estos son los titulares

Medellín busca sellar su clasificación y el liderato en la Liga BetPlay frente a un Santa Fe de capa caída. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Medellín y Santa Fe llegan esta noche al Atanasio Girardot con realidades opuestas, pero con la misma necesidad de sumar por conseguir sus objetivos. A las 8:10 p.m., ambos equipos se ponen al día con el calendario de la Liga BetPlay 2025-II en un duelo pendiente de la fecha 14, que puede definir mucho más que tres puntos.

Siga aquí el minuto a minuto de Medellín vs. Santa Fe

El ‘Poderoso’, firme en la parte alta de la tabla, quiere asegurar cuanto antes su lugar en los cuadrangulares y disputar la ventaja deportiva; el ‘Cardenal’, en cambio, pelea por no quedarse fuera de la conversación.

El equipo de Alejandro Restrepo tiene todo a su favor. Medellín llega sólido, con 30 puntos y un rendimiento que le permite soñar en grande. Solo tres derrotas en 15 fechas respaldan el trabajo del técnico y la madurez de un plantel con oficio y confianza. Un triunfo lo pondría oficialmente entre los ocho clasificados y, de paso, en la cima del torneo. Además, hay cuentas pendientes: Santa Fe fue uno de los rivales más recurrentes del año. El semestre anterior perdió la final con el ‘León’ en Medellín, y en este semestre logró tomarse revancha y sacó al cuadro capitalino de la Copa BetPlay en ronda de eliminatoria.

En la otra orilla, Francisco ‘Pacho’ López busca despertar a un Santa Fe que perdió chispa. Los bogotanos tienen 21 puntos, los mismos que el noveno, y llegan golpeados tras empatar sin goles y caer en casa frente a Llaneros. El equipo capitalino necesita reencontrarse con su juego y, sobre todo, con el gol, porque otro tropiezo puede dejarlo rezagado en una tabla cada vez más apretada.

La cita será en un Atanasio Girardot que promete buena asistencia y ambiente intenso. Medellín quiere hacer respetar su fortaleza local y confirmar que es uno de los grandes candidatos al título; Santa Fe, en cambio, busca oxígeno y un punto de inflexión en su irregular campaña. El árbitro Carlos Márquez tendrá la misión de controlar un partido bastante historia reciente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador