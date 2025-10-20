¿Volverá a jugar Néiser Villarreal con Millonarios? Esto es lo que se sabe

El atacante tumaqueño fue figura y deberá reintegrarse al equipo embajador en los próximos días. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Neíser Villarreal regresa a Millonarios con un aire distinto. El delantero fue una de las grandes figuras de la selección de Colombia Sub-20 en el Mundial, donde la Tricolor se quedó con el tercer puesto al vencer a Francia en el duelo por el podio. Sus cinco goles en el torneo lo confirmaron como una de las revelaciones del certamen y demostraron un potencial que hasta ahora no había logrado consolidar en el fútbol profesional.

Su actuación mundialista llegó en un momento clave, después de un semestre complejo en el que no tuvo minutos con el equipo azul y en el que su nombre había pasado a un segundo plano. En Millonarios, Villarreal disputó este año 15 partidos —todos en la primera parte de la temporada—, pero no consiguió mostrar el nivel que sí desplegó con la camiseta nacional. Ahora, tras quedar desafectado de la selección, se espera que en las próximas horas se reincorpore a los entrenamientos en Bogotá.

Sin embargo, su regreso al equipo azul es incierto. Villarreal tiene un precontrato firmado con Cruzeiro y su vínculo con Millonarios vence a finales de noviembre. Es decir, le quedan apenas 40 días como jugador albiazul.

Así lo explicó el periodista Julián Capera, quien detalló que el delantero “no ha rendido en el club como lo hizo en la selección, luego vino una lesión y la sanción interna por salir con la camiseta del América. Pese a eso, Millonarios no descarta utilizarlo en los partidos que restan antes de que se marche”.

El propio Capera agregó que la intención del jugador es cumplir con su contrato hasta el final y que todo dependerá de la decisión técnica sobre si será tenido en cuenta o no. Lo cierto es que la situación abre un interrogante sobre cómo manejará el club el cierre de su ciclo, más aún cuando el equipo se juega su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Un regreso en medio de la urgencia

Millonarios vive un momento irregular en el campeonato. El equipo de Hernán Torres ocupa la casilla 16 con 17 puntos, pero aún conserva opciones matemáticas de meterse entre los ocho. La tabla está tan apretada que ocho equipos están separados por apenas cuatro unidades, por lo que cada partido se ha convertido en una final.

El próximo reto será ante Atlético Bucaramanga este martes 21 de octubre en El Campín, desde las 6:00 p. m. y con transmisión de Win Sports. Los azules llegan de perder 3-2 frente a Deportivo Pereira, un resultado que evidenció nuevamente sus dificultades para sostener ventajas fuera de casa. “Nos ha costado, eso no es secreto. Ganamos en casa y perdemos de visitantes. Lo primordial es corregir los errores que entregamos, porque el fútbol cobra”, reconoció Torres tras la derrota.

Del otro lado, Bucaramanga llega con un presente opuesto: segundo en la tabla, a un punto del líder Junior y con la mejor defensa del campeonato (solo 12 goles recibidos). Ya tiene su clasificación asegurada, pero no se reserva esfuerzos. Luciano Pons, con ocho anotaciones en 14 partidos, es su carta ofensiva más peligrosa.

En Millonarios, la esperanza ofensiva pasa por Leonardo Castro, quien viene de marcar en juegos consecutivos ante América y Pereira. Y en el horizonte aparece la duda: ¿verá minutos Neíser Villarreal antes de despedirse del club?

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador