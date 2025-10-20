¡Gigante! Ángel Barajas entró a dos finales del Mundial de Gimnasia en Indonesia

El colombiano disputará las finales del All Around y de barras paralelas, y aún podría sumar una tercera clasificación. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El nombre de Ángel Barajas volvió a brillar en lo más alto de la gimnasia artística mundial. El joven deportista colombiano firmó una actuación sobresaliente en el Mundial que se disputa en Indonesia, donde logró clasificarse a dos finales: All Around y barras paralelas.

En la clasificación general, Barajas terminó quinto en el All Around, con un total de 80.664 puntos, una puntuación que lo dejó entre los seis mejores gimnastas del planeta. La prueba fue dominada por el japonés Hasioto Daiki, quien sumó 83.065 unidades, pero la actuación del colombiano fue motivo de orgullo por la consistencia y madurez mostradas en cada aparato. El próximo miércoles, Barajas buscará una histórica medalla en la final por el título.

Su otra gran noticia llegó en las barras paralelas, donde también accedió a la final con una destacada presentación. Allí, el cucuteño se ubicó en la quinta casilla, con una nota de 14.300 puntos, en una competencia liderada por el chino Zou Jingyuan (15.466) y el japonés Oka Shinnosuke (14.533). Su solidez técnica y limpieza en la ejecución le permitieron meterse entre los finalistas en una de las pruebas más exigentes del calendario.

Además, Barajas quedó a un paso de una tercera final. En la rutina de barra fija, ocupó el noveno lugar con 14.100 puntos, quedando apenas por detrás del chino Cong Shi, quien cerró el grupo de clasificados con 14.133. Si alguno de los ocho gimnastas principales no compite, el colombiano sería el primer suplente y tendría una nueva oportunidad de pelear por medalla. Su compañero Yan Zabala terminó en el puesto 36, con 12.766 unidades.

El gimnasta colombiano, medallista de plata en barra en los Juegos Olímpicos de París 2024, también participó en otras pruebas: fue 22 en suelo (13.266), 39 en arzones (12.566) y 22 en anillas (12.866), sin lograr avanzar en esas modalidades, aunque con presentaciones regulares dentro de un exigente certamen.

El equipo nacional que representa a Colombia en Indonesia lo completan Yan Zabala, Andrés Martínez y Juan Larrahondo, bajo la dirección técnica de Jairo Ruiz, quien destacó la magnitud del logro:

“La actuación hasta el momento de nuestro gimnasta colombiano Ángel Gabriel Barajas es histórica, pues está dentro de los seis mejores del mundo en la general individual. Además, es finalista en paralelas y es el primer suplente en barra”, señaló el entrenador.

Ruiz también expresó su gratitud al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, a Leidy Ruiz, de Indenorte, y a las entidades que han apoyado este proceso: la Federación Colombiana de Gimnasia, Mindeporte y el Comité Olímpico Colombiano.

