Dayro Moreno: “Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial”

Dayro Moreno fue la gran figura este lunes en la victoria de Once Caldas sobre Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, en el cierre de la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El experimentado delantero lideró la remontada del conjunto manizaleño y sueña con el Mundial.

El cuadro motilón se había puesto en ventaja con un tanto de Jaime Peralta, en un inicio favorable para el local. Sin embargo, el partido cambió de rumbo tras la expulsión del propio Peralta en el arranque del segundo tiempo, situación que el blanco blanco supo aprovechar.

Dayro comandó la reacción. Primero equilibró el marcador con un lanzamiento desde el punto penalti, en el que venció la resistencia del arquero Federico Abadía. Más tarde, tras un centro de Kevin Tamayo desde la izquierda, se barrió para empujar el balón al fondo de la red.

Con ese doblete, Dayro Moreno alcanzó los 375 goles como futbolista profesional. Además, llegó a 168 anotaciones con la camiseta de Once Caldas, quedando a solo tres de igualar a Sergio Galván Rey, máximo artillero histórico del club de Manizales.

El sueño mundialista de Dayro Moreno

Elegido figura del partido, Dayro Moreno atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior al encuentro. En el General Santander no ocultó su ilusión de integrar la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récords en lo personal, dejar la vara alta y, lo que queremos y todo el mundo sabe, ir a ese sueño mundialista. Estoy trabajando cada partido para demostrar que Dayro puede ir al Mundial”, afirmó el delantero tolimense, quien cumplió 40 años en septiembre pasado.

El experimentado atacante no es ajeno al radar de Néstor Lorenzo. De hecho fue convocado a la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas y tuvo minutos en el cierre de la victoria tricolor frente a Bolivia del pasado 4 de septiembre.

A lo largo de su carrera internacional, el delantero tolimense ha defendido la camiseta de la selección de Colombia en 33 oportunidades. En ese recorrido ha marcado tres goles. Disputó dos Copas Américas, pero todavía le falta el sueño de jugar en una cita orbital.

“Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial, pero tengo que hacer las cosas bien en el equipo. Yo sé que tengo con qué, porque tengo apoyo, entonces voy a seguir trabajando y haciendo cosas buenas para la institución”, expresó el goleador.

La competencia por el puesto de centrodelantero en la selección es exigente. Luis Suárez atraviesa un buen momento en el Sporting de Portugal y Jhon Córdoba es figura en el Krasnodar ruso, nombres que obligan a Dayro Moreno a sostener un muy alto rendimiento para asistir a la cita mundialista.

