Fuad Char, dueño de Junior, habló del fichaje fallido a James: “Eso ya es para el olvido”

El futuro de James Rodríguez, a cuatro meses y medio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es incierto. El capitán de la selección de Colombia es agente libre y no se conoce todavía en qué club continuará su carrera antes de afrontar la cita orbital.

En medio de esa incertidumbre que rodea al ’10′ tricolor, Fuad Char, propietario del Junior de Barranquilla, fue consultado en un programa de Win Sports sobre la posibilidad de intentar nuevamente su fichaje, luego de la frustrada negociación que se dio en enero del año pasado.

“No, no, no. Cogió un viejito como yo, me hizo viajar hasta Medellín, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. Eso ya es para el olvido”, comentó Char.

En enero de 2025, James Rodríguez se reunió con directivos del Junior en una casa que tiene a las afueras de Medellín. La noticia ilusionó a la hinchada barranquillera, pero pocas horas después se confirmó que el mediocampista continuaría su carrera en el Club León de la Liga MX.

Con el equipo mexicano, el número 10 de la selección Colombia disputó 34 partidos oficiales, en los que anotó cinco goles y entregó nueve asistencias. Su último compromiso fue el pasado 8 de noviembre y, poco tiempo después, anunció su salida del club de manera oficial.

¿Cuándo volverá a jugar James Rodríguez?

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, completa más de dos meses sin competencia oficial. Su falta de continuidad, cuando restan apenas 143 días para el inicio del Mundial de 2026, ha despertado inquietud entre los aficionados y analistas, atentos a la definición de su futuro.

En las últimas semanas surgieron rumores que lo vincularon con equipos de la Major League Soccer, como Columbus Crew y Austin FC. Sin embargo, dichas versiones fueron desmentidas y, hasta el momento, no se conoce ninguna oferta formal sobre la mesa para el futbolista colombiano.

Mientras define su próximo destino profesional, James ha compartido en sus redes sociales varios videos entrenando por su cuenta. En ellos se le observa realizando trabajos físicos y con balón, buscando mantenerse en forma a la espera de resolver su situación.

A sus 34 años, James Rodríguez sigue siendo una pieza clave en el equipo que dirige Néstor Lorenzo. Fue figura en las eliminatorias sudamericanas y elegido mejor jugador de la Copa América 2024, aunque su rendimiento contrastó con la falta de regularidad que ha tenido a nivel de clubes.

