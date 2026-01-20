Santa Fe vs. Junior en la Superliga BetPlay 2026: hora y dónde ver en vivo

Yimmi Chará defiende la pelota ante la marca de Daniel Torres. Foto: Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla definirán este miércoles al campeón de la Superliga BetPlay 2026, el trofeo que marca el inicio de la temporada en el fútbol profesional colombiano. Los primeros 90 minutos de esta serie terminaron en empate (1-1).

El cuadro cardenal buscará hacer valer su localía en El Campín, apoyado por su gente y con la necesidad de imponer condiciones desde el arranque. Liderado por Hugo Rodallega, quien marcó en la ida, el León sueña con ganar este certamen por cuarta vez en su historia.

Junior, por su parte, llega con la experiencia de su plantel y el respaldo de un proceso que ya dio frutos con su más reciente título de liga. En el plantel que quedó un sinsabor la semana pasada tras el duelo en el Metropolitano y, a pesar de no contar con Teófilo Gutiérrez entre los convocados por expulsión, apunta a dar la sorpresa en la altura de Bogotá.

Además de competir por el título, cardenales y rojiblancos se juegan un premio económico nada despreciable. El año pasado, cuando Atlético Nacional venció a Atlético Bucaramanga en este certamen, se embolsó COP $ 670 millones de pesos, mientras que el perdedor recibió COP $ 330 millones.

La definición de la Superliga BetPlay se da tras el arranque de la Liga BetPlay, que este lunes concluyó su primera fecha. En esa jornada de competencia tanto Junior como Santa Fe vieron acción. Ninguno debutó en el campeonato con victoria.

Junior arrancó el pasado domingo la defensa de su título con el pie izquierdo tras caer 0-2 ante Deportes Tolima en el Metropolitano. El tiburón se vio sorprendido desde temprano por un cuadro “pijao” que logró sus primeros tres puntos del semestre gracias a los goles de Juan Pablo Torres y Jersson González.

Más tarde ese mismo día Santa Fe arrancó su andar en el campeonato colombiano recibiendo a Águilas Doradas en El Campín (1-1). Fabián Charales adelantó al equipo del oriente antioqueño y Cristian Mafla, defensor del cuadro cardenal, anotó el empate definitivo en el arranque del complemento.

Así fue la ida de la Superliga BetPlay 2026 entre Junior y Santa Fe

Junior y Santa Fe empataron 1-1 el pasado jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida de la Superliga BetPlay 2026, certamen que abre la temporada del fútbol colombiano y enfrenta a los campeones de los dos semestres disputados el año anterior.

El cuadro local, dirigido por Alfredo Arias, buscó imponer su localía con posesión y llegada por las bandas, mientras que la visita, bajo el mando de Pablo Repetto, cerró los espacios del tiburón y esperó el momento justo para hacer daño.

La apertura del marcador llegó antes del descanso. El capitán cardenal, Hugo Rodallega, aprovechó un error de Jhomier Guerrero y, tras quedar mano a mano, definió con precisión para colocar el 0-1 que silenció a la afición barranquillera. La visita se fue al entretiempo con ventaja.

En el complemento, Junior inclinó la cancha y ajustó sus piezas ofensivas. La insistencia rindió fruto cerca del minuto 75, cuando Teófilo Gutiérrez, ingresado en el segundo tiempo, encontró el balance perfecto entre experiencia y precisión para clavar la igualdad en el ángulo.

El tiburón buscó como pudo el segundo, pero le faltó precisión. Weimar Asprilla, quien ingresó por el lesionado Andrés Mosquera Marmolejo, evitó un mano a mano de Jhon Navia. En tiempo de adición Teo fingió una falta dentro del área rival y fue expulsado por doble amonestación.

Hora y dónde ver en vivo la vuelta de la Superliga BetPlay entre Santa Fe y Junior

Fecha: Miércoles 21 de enero

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Canal: Win Sports+

