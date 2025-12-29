¡De no creer! Flamengo rechazó una oferta millonaria de Europa por Jorge Carrascal

Jorge Carrascal de Flamengo celebrando un gol con Flamengo en la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Olympique de Marsella le ofreció EUR 15 millones a Flamengo por la ficha del mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Sin embargo, el club carioca rechazó el ofrecimiento por, según ellos, quedarse por debajo de sus expectativas y el precio del cartagenero en el mercado.

No obstante, el equipo francés no ha sido el único del viejo continente que ha preguntado por el volante de la selección de Colombia. Al menos otras dos escuadras más han presentado ofertas cercanas a los EUR 20 millones; Napoli de Italia y Wolverhampton de Inglaterra.

En caso de que alguno de estos tres conjuntos europeos mejore la cifra de traspaso u otro club se sume a la contienda con un valor superior a los ya mencionados y Flamengo termine aceptando el fichaje, sería la tercera vez que Carrascal juegue en ese contiene.

Sin embargo, ha sido lejos de Europa que el habitual convocado por Néstor Lorenzo ha encontrado su mejor rendimiento en clubes. Especialmente en Flamengo, equipo en el que ha sido muy importante para la conquista del Brasileirão y la Copa Libertadores 2025.

¿En qué equipos ha jugado Jorge Carrascal?

El volante de 27 años debutó en 2014 con Millonarios, conjunto colombiano en el que permaneció tres años. De ahí, dio su primer salto al fútbol europeo con Sevilla Atlético, una escuadra de segunda división en la que apenas estuvo una temporada para luego emigrar a Ucrania.

En 2018, Marcelo Gallardo, histórico director técnico de River Plate, lo llamó para que hiciera parte del plantel y aunque permaneció tres años en el Millonario, nunca pudo terminar de consolidarse como un jugador inamovible de la alineación titular del equipo del Muñeco.

De 2021 a 2025, Carrascal militó en dos equipos de Rusia; CSKA de Moscú y Dinamo Moscú. Fue en ese momento que Flamengo tocó a su puerta con una oferta tentadora desde lo económico y lo deportivo. Algo que terminó de comprobarse durante la segunda mitad de este año.

Títulos de Jorge Carrascal con Flamengo

El cartagenero llegó en agosto de 2025 al club brasileño con poca expectativa en comparación con algunos de sus compañeros de vestuario. Aun así, al final el colombiano se consolidó como una pieza clave para la obtención de la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores.

Además, estuvo a una tanda de penales de coronarse campeón de la Copa Intercontinental frente al todopoderoso París Saint-Germain (PSG). Eso sí, campeonatos no le faltan al mediocampista de la selección de Colombia, pues en River Plate sumó cinco trofeos.

Copa Argentina 2018, Recopa Sudamericana 2019, Supercopa Argentina 2019, Liga Argentina 2021 y Trofeo de Campeones de Argentina 2021. Un palmares envidiable y del cual muchos equipos en Europa podrían sentirse atraídos durante este mercado invernal de fichajes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador