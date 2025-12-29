Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡De no creer! Flamengo rechazó una oferta millonaria de Europa por Jorge Carrascal

Mientras tanto, el jugador colombiano sigue planificando su 2026, con Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá incluida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Jorge Carrascal de Flamengo celebrando un gol con Flamengo en la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
Jorge Carrascal de Flamengo celebrando un gol con Flamengo en la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
Foto: EFE - Antonio Lacerda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Olympique de Marsella le ofreció EUR 15 millones a Flamengo por la ficha del mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Sin embargo, el club carioca rechazó el ofrecimiento por, según ellos, quedarse por debajo de sus expectativas y el precio del cartagenero en el mercado.

No obstante, el equipo francés no ha sido el único del viejo continente que ha preguntado por el volante de la selección de Colombia. Al menos otras dos escuadras más han presentado ofertas cercanas a los EUR 20 millones; Napoli de Italia y Wolverhampton de Inglaterra.

Vínculos relacionados

Luis Díaz, candidato al Balón de Oro: lo ubicaron entre los 10 opcionados a ganar el premio
Filipe Luís renovó con Flamengo y firmó uno de los contratos más altos del continente
¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó triplete y cerró el año como el goleador en Portugal

En caso de que alguno de estos tres conjuntos europeos mejore la cifra de traspaso u otro club se sume a la contienda con un valor superior a los ya mencionados y Flamengo termine aceptando el fichaje, sería la tercera vez que Carrascal juegue en ese contiene.

Sin embargo, ha sido lejos de Europa que el habitual convocado por Néstor Lorenzo ha encontrado su mejor rendimiento en clubes. Especialmente en Flamengo, equipo en el que ha sido muy importante para la conquista del Brasileirão y la Copa Libertadores 2025.

¿En qué equipos ha jugado Jorge Carrascal?

El volante de 27 años debutó en 2014 con Millonarios, conjunto colombiano en el que permaneció tres años. De ahí, dio su primer salto al fútbol europeo con Sevilla Atlético, una escuadra de segunda división en la que apenas estuvo una temporada para luego emigrar a Ucrania.

En 2018, Marcelo Gallardo, histórico director técnico de River Plate, lo llamó para que hiciera parte del plantel y aunque permaneció tres años en el Millonario, nunca pudo terminar de consolidarse como un jugador inamovible de la alineación titular del equipo del Muñeco.

De 2021 a 2025, Carrascal militó en dos equipos de Rusia; CSKA de Moscú y Dinamo Moscú. Fue en ese momento que Flamengo tocó a su puerta con una oferta tentadora desde lo económico y lo deportivo. Algo que terminó de comprobarse durante la segunda mitad de este año.

Títulos de Jorge Carrascal con Flamengo

El cartagenero llegó en agosto de 2025 al club brasileño con poca expectativa en comparación con algunos de sus compañeros de vestuario. Aun así, al final el colombiano se consolidó como una pieza clave para la obtención de la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores.

Además, estuvo a una tanda de penales de coronarse campeón de la Copa Intercontinental frente al todopoderoso París Saint-Germain (PSG). Eso sí, campeonatos no le faltan al mediocampista de la selección de Colombia, pues en River Plate sumó cinco trofeos.

Copa Argentina 2018, Recopa Sudamericana 2019, Supercopa Argentina 2019, Liga Argentina 2021 y Trofeo de Campeones de Argentina 2021. Un palmares envidiable y del cual muchos equipos en Europa podrían sentirse atraídos durante este mercado invernal de fichajes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Flamengo

Jorge Carrascal

oferta por Jorge Carrascal

Jorge Carrascal en Flamengo

Jorge Carrascal en Europa

Jorge Carrascal al fútbol europeo

Copa Libertadores 2025

campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo campeón 2025

Brasileirão 2025

campeón del Brasileirão 2025

Flamengo campeón del Brasileirão 2025

Jorge Carrascal campeón de la Copa Libertadores

Jorge Carrascal campeón del Brasileirão

Copa Libertadores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.