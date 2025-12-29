Filipe Luís renovó con Flamengo y firmó uno de los contratos más altos del continente

El entrenador de Flamengo Filipe Luís celebra con el trofeo de la Copa Libertadores. Foto: EFE - José Jácome

El club brasileño Flamengo anunció este lunes que renovó el contrato de su entrenador, Filipe Luís, “hasta diciembre de 2027”, luego de una temporada en la que el rubronegro alcanzó el doblete de Brasileirao y Copa Libertadores.

Faltando pocos días para el vencimiento del vínculo con el DT de 40 años, el club de Rio de Janeiro “llegó a un acuerdo para la renovación del contrato del técnico Filipe Luís hasta diciembre de 2027”, según un comunicado oficial.

É um privilégio ter você com a gente por mais tempo! ❤️🖤 pic.twitter.com/msztBfi6TM — FL4MEN9O (@Flamengo) December 29, 2025

Una disputa salarial con la dirigencia del Fla, pues el entrenador quería supuestamente un salario de cinco millones de euros libres al año, había demorado la extensión del contrato del técnico brasileño, exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea.

Al final, el Mengão y Filipe Luís lograron “construir un acuerdo equilibrado y sostenible, que atendiera a las aspiraciones del técnico, pero también a las políticas de gobernanza del club” establecidas por Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo. Así lo detalló el club, sin dar informar sobre el nuevo salario del entrenador.

Así ha sido la trayectoria de Filipe Luís como DT de Flamengo

Hincha y exjugador del Fla, Filipe Luís debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024.

Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Filipe Luís ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirao y Libertadores.

En “ambas partes existía el deseo genuino de continuar con el proyecto”, afirmó el servicio de prensa del Flamengo, el club más popular de Brasil.

El desempeño del club trajo elogios incluso desde el otro lado del Atlántico. Filipe Luís “tiene nivel para entrenar en Europa y en cualquier equipo del mundo”, dijo en diciembre el DT del París Saint Germain, el español Luis Enrique, luego de vencer al club brasileño por penales en la final de la Copa Intercontinental 2025.

A história NÃO vai parar de ser escrita. Ele fica até 2027! #renovado pic.twitter.com/OVleFZWyml — FL4MEN9O (@Flamengo) December 29, 2025

Ante el Fla, el PSG, vigente campeón de la Champions, no logró pasar del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga. Los franceses se impusieron en los penaltis para quedarse con el título.

Según la prensa brasileña, Filipe Luís aspiraba a que el club igualara el salario de su mayor rival en las canchas, el DT portugués del Palmeiras, Abel Ferreira, pero tuvo que llegar a un acuerdo con lo que le ofreció Flamengo.

En 2025 el Flamengo derrotó a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores (1-0) y también en la recta final de la apretada carrera por el Brasileirao.

