Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó triplete y cerró el año como el goleador en Portugal

El delantero colombiano se hizo presente en la goleada 4-0 del Sporting de Lisboa contra el Rio Ave con tres goles y una asistencia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de diciembre de 2025 - 12:30 a. m.
Luis Javier Suárez celebrando uno de sus goles contra Rio Ave.
Luis Javier Suárez celebrando uno de sus goles contra Rio Ave.
Foto: EFE - TIAGO PETINGA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Hoy domingo 28 de diciembre de 2025, Sporting Lisboa venció 4-0 a Rio Ave por la fecha 16 de la Liga de Portugal. El colombiano Luis Javier Suárez fue la máxima figura del encuentro con un triplete y una asistencia, participando en todos los goles de su equipo.

Con este partido, uno de los clubes más importantes en tierras portuguesas cerró el 2025 en el segundo lugar de la tabla de posiciones a dos puntos y un partido menos del puntero, Porto. Además, Luis Suárez se convierte en el goleador de ese país con 14 tantos.

Vínculos relacionados

Este es el impresionante récord que consiguió Jefferson Lerma en el fútbol inglés
¡Luis Díaz fue galardonado como el mejor fichaje de la temporada 2025 en Europa!
Tres jugadores colombianos nominados a prestigioso premio en la liga de Brasil

El delantero Tricolor fue el encargado de abrir la cuenta en el minuto 34 gracias a una diana conseguida luego de un pase de João Simões. 19 minutos después quien infló la red rival fue el uruguayo Maximiliano Araújo, quien anotó un gol con asistencia del artillero colombiano.

Ya en el segundo tiempo, fue un monólogo de Suárez, quien en apenas un minuto (60′ y 61′) marcó su triplete en el partido. Lo anterior no solo le aseguró la tercera victoria al hilo al Sporting de Lisboa, sino que le bastó para ser la gran figura en este cotejo del fútbol luso.

Video Thumbnail

Luis Javier Suárez y el Mundial 2026 con la selección de Colombia

El samario de 28 años acumula 18 goles en toda la temporada, sumando todas las competiciones, haciendo una de las mejores primeras mitades de año en Europa. Eso sí, aun con el trabajo de ratificarlo, por lo menos, de aquí a marzo, mes en el que volverá a jugar la selección de Colombia.

Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos que busca hacerse con el puesto de delantero titular del equipo nacional. Una misión que comenzó muy bien con sus cuatro goles en la última fecha de la Eliminatorias Rumba a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero que debe ratificar en cada oportunidad en cancha que tenga con la camiseta Tricolor. Aun así, es el artillero colombiano que mejores registros tiene hasta ahora en la actual temporada, algo que todos esperan que revalide en los amistosos frente a Croacia y Francia.

Video Thumbnail

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Sporting de Lisboa vs. Rio Ave

Liga de Portugal

goleador de la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez hoy

Sporting de Lisboa hoy

goles de Luis Suárez hoy

selección Colombia

selección de Colombia

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.