¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó triplete y cerró el año como el goleador en Portugal

Luis Javier Suárez celebrando uno de sus goles contra Rio Ave. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy domingo 28 de diciembre de 2025, Sporting Lisboa venció 4-0 a Rio Ave por la fecha 16 de la Liga de Portugal. El colombiano Luis Javier Suárez fue la máxima figura del encuentro con un triplete y una asistencia, participando en todos los goles de su equipo.

Con este partido, uno de los clubes más importantes en tierras portuguesas cerró el 2025 en el segundo lugar de la tabla de posiciones a dos puntos y un partido menos del puntero, Porto. Además, Luis Suárez se convierte en el goleador de ese país con 14 tantos.

El delantero Tricolor fue el encargado de abrir la cuenta en el minuto 34 gracias a una diana conseguida luego de un pase de João Simões. 19 minutos después quien infló la red rival fue el uruguayo Maximiliano Araújo, quien anotó un gol con asistencia del artillero colombiano.

Ya en el segundo tiempo, fue un monólogo de Suárez, quien en apenas un minuto (60′ y 61′) marcó su triplete en el partido. Lo anterior no solo le aseguró la tercera victoria al hilo al Sporting de Lisboa, sino que le bastó para ser la gran figura en este cotejo del fútbol luso.

Luis Javier Suárez y el Mundial 2026 con la selección de Colombia

El samario de 28 años acumula 18 goles en toda la temporada, sumando todas las competiciones, haciendo una de las mejores primeras mitades de año en Europa. Eso sí, aun con el trabajo de ratificarlo, por lo menos, de aquí a marzo, mes en el que volverá a jugar la selección de Colombia.

Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos que busca hacerse con el puesto de delantero titular del equipo nacional. Una misión que comenzó muy bien con sus cuatro goles en la última fecha de la Eliminatorias Rumba a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero que debe ratificar en cada oportunidad en cancha que tenga con la camiseta Tricolor. Aun así, es el artillero colombiano que mejores registros tiene hasta ahora en la actual temporada, algo que todos esperan que revalide en los amistosos frente a Croacia y Francia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador