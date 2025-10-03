Deportivo Cali venció 1-0 a Pereira y se metió en la pelea por los ocho en liga

Con un golazo de tiro libre de Johan Martínez, el ‘Azucarero’ se impuso en Palmaseca y llegó a 20 puntos. Pereira sigue en crisis y acumula siete partidos sin ganar en la liga. Foto: Deportivo Cali

Deportivo Cali logró un triunfo clave en Palmaseca tras vencer 1-0 al Deportivo Pereira en el arranque de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II. Con este resultado, los dirigidos por Alberto Gamero alcanzan 20 puntos y, a la espera de otros resultados, se meten en la pelea por los ocho, mientras que el equipo matecaña sigue sin levantar cabeza y se complica en la tabla.

El único gol de la noche llegó temprano, a los 8 minutos, con una obra de arte de Johan Martínez. El volante azucarero ejecutó un tiro libre perfecto que se coló en el ángulo derecho del arquero Ichazo, desatando la alegría de la hinchada verdiblanca. El tanto permitió a Cali jugar con mayor tranquilidad, aunque desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja en el minuto 30, cuando Andrey Estupiñán falló un penalti tras revisión del VAR.

Pereira reaccionó y en la primera parte tuvo ocasiones claras. Merheg, Enciso y Edwin Velasco probaron de media distancia, mientras que Darwin Quintero, siempre inquieto, generó espacios en el último cuarto de cancha. Sin embargo, el arquero del Cali y la falta de puntería evitaron el empate antes del descanso. El 1-0 se sostuvo hasta el entretiempo pese a la presión visitante.

En la segunda mitad, los cambios de ambos técnicos movieron el partido. Pereira apostó por Marco Pérez y Gustavo Torres para reforzar el ataque, mientras que Cali refrescó con Matías Orozco y Fernando Mimbacas. El VAR volvió a ser protagonista al anular un gol de Orozco en el minuto 74 por fuera de lugar previo. Esa decisión mantuvo la tensión, ya que el conjunto visitante rondaba el área con insistencia.

El tramo final fue vibrante. Pereira se lanzó con todo y tuvo en Darwin Quintero y Marco Pérez las opciones más claras, pero les faltó eficacia frente al arco. Cali, por su parte, resistió con orden defensivo y buscó liquidar a través de contragolpes y balones aéreos, donde Julián Quiñones estuvo cerca de marcar el segundo. La figura del arquero Salvador Ichazo evitó una derrota más amplia para el conjunto risaraldense.

Con este triunfo, Deportivo Cali toma aire tras la dura caída ante Águilas Doradas en la jornada anterior y se mantiene en carrera por la clasificación. Pereira, en cambio, acumula su séptimo partido sin ganar en liga y se queda con 15 unidades, cada vez más lejos del grupo de los ocho. El equipo de Leonel Álvarez deberá reaccionar pronto si quiere aspirar a meterse en la fase final.

