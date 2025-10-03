Chelsea vs. Liverpool: hora y dónde ver el partido de la fecha en Premier League

Con bajas sensibles y tras una semana de dudas, Chelsea y Liverpool se enfrentan en Londres en un duelo que puede marcar un punto de quiebre antes del parón internacional. Foto: Agencia EFE

La Premier League ofrece este fin de semana un partido con todos los ingredientes para ser el más atractivo de la jornada: Chelsea recibe en Londres a Liverpool, en un duelo que mide a dos equipos golpeados por resultados recientes y pero con realidades distintas.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con la presión a cuestas. Los “Blues” arrastran dos derrotas consecutivas en liga, frente a Manchester United y Brighton, y su último triunfo en el torneo inglés se remonta al 30 de agosto ante Fulham. Entre semana, apenas lograron imponerse 1-0 sobre Benfica en la Champions League, un partido que además volvió a encender alarmas: fue la tercera expulsión en los últimos cuatro compromisos oficiales.

Las bajas son otro dolor de cabeza para Maresca. Hasta ocho jugadores estarán ausentes contra Liverpool: Trevoh Chalobah, sancionado, más Levi Colwill, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Dario Essugo, Andrey Santos, Cole Palmer y Liam Delap. La zaga es la línea más castigada, por lo que Benoît Badiashile apunta a ser titular en reemplazo de Chalobah. La buena noticia es que João Pedro podrá estar disponible, ya que su suspensión aplica únicamente en Champions.

Liverpool, por su parte, tampoco atraviesa su mejor semana. El equipo de Arne Slot cayó en Estambul frente a Galatasaray (1-0) en la Liga de Campeones y ya venía de perder en Premier ante Crystal Palace. Un frenazo inesperado para un inicio de temporada que parecía arrollador y que había llevado a pensar que los “Reds” serían imposibles de alcanzar en la tabla. Sin embargo, Slot deberá encontrar soluciones rápidas para evitar que la fragilidad se prolongue.

Las bajas también condicionan a los de Anfield. El arquero Alisson sigue fuera por lesión, mientras que Federico Chiesa y Hugo Ekitike serán evaluados hasta último momento para determinar si llegan al compromiso.

Hora y dónde ver Chelsea vs. Liverpool en vivo

Fecha : sábado 4 de octubre de 2025

Hora: 11:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Stanford Bridge

Transmisión: ESPN y Disney+

El propio Maresca, en rueda de prensa, puso en contexto el cruce: “Liverpool perdió uno, perdió dos partidos, eso demuestra que hay vulnerabilidad. No solo en ellos, sino en todos los equipos del mundo. En la Premier League sabes lo difícil que es: puedes dejar puntos ante cualquiera”. Sus palabras reflejan la expectativa de un duelo abierto, en el que Chelsea buscará hacer pesar Stamford Bridge ante un rival que también llega con dudas.

