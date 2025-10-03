León vs. Toluca: hora y dónde ver a James Rodríguez contra el líder de la Liga MX

El estratega mexicano confía en el talento del cucuteño para dar un golpe anímico en la Liga MX frente a un Toluca que atraviesa su mejor momento. Foto: EFE - Luis Ramírez

El León de México atraviesa días de transición y expectativa. Con nuevo técnico en el banquillo y James Rodríguez como protagonista de su plan futbolístico, el conjunto esmeralda recibirá este sábado al Toluca, actual campeón del fútbol mexicano y líder del Apertura, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 12.

Toluca llega inspirado. Apenas el miércoles levantó la Campeones Cup tras vencer 3-2 al LA Galaxy, y en la liga acumula cinco victorias consecutivas desde finales de agosto. Los dirigidos por Antonio Mohamed exhiben el mejor ataque del torneo, con 31 goles a favor, y tienen como cartas fuertes al portugués Paulinho, segundo máximo artillero del certamen, y al mexicano Alexis Vega. Para sostener el liderato, los ‘Diablos Rojos’ no pueden relajarse, pues Monterrey —con Sergio Ramos en defensa— les pisa los talones con los mismos puntos.

El panorama en León es distinto. El revés 2-0 frente a Juárez la semana pasada precipitó la salida del argentino Eduardo Berizzo, y abrió paso al regreso de Ignacio Ambriz, campeón con el club en el Apertura 2020. Su misión inmediata es sacar al equipo del puesto 11, devolverle confianza y mantenerlo en la pelea por la clasificación. Y en ese proceso, el nombre de James Rodríguez cobra especial relevancia.

El colombiano, que hasta ahora solo suma cinco titularidades y dos goles en el torneo, ha recibido un espaldarazo público de su nuevo entrenador. Ambriz reveló que sostuvo un diálogo personal con James para dejarle claro que será uno de los pilares del proyecto: “Me preocupa más el ser humano que el futbolista. Quiero que esté cómodo, que disfrute, porque si James está feliz, puede ser determinante”, dijo en charla con Fox Sports México.

Además, el DT negó cualquier rumor sobre un distanciamiento con el cucuteño y aseguró que planea utilizarlo en la misma posición que ocupa con la selección de Colombia, detrás de los delanteros, para potenciar su visión y último pase. En los primeros entrenamientos, el técnico destacó la conexión del mediocampista con Rogelio Funes Mori, algo que planea explotar en los partidos oficiales.

El reto para León es mayúsculo: enfrentar al equipo más sólido del campeonato en plena racha positiva. Pero el cambio en el banquillo y el respaldo explícito a James Rodríguez pueden darle un aire renovado al plantel. Ambriz sabe que necesita resultados inmediatos, y para lograrlo confía en que el talento y la experiencia del colombiano sean la llave para frenar a un Toluca encendido y devolver la ilusión a la afición esmeralda.

Hora y dónde ver a James Rodríguez con León en la Liga MX

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

Hora: 8:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Estadio León

Transmisión: Vix y Win Sports Online

