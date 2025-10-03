Filtración inesperada: ¿Serán las camisetas de las selecciones para el Mundial?

Un descuido en redes sociales dejó al descubierto los diseños que Adidas prepara para las selecciones en la próxima Copa del Mundo. Foto: Alessandro Del Piero Instagram

A menos de un año para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa por las selecciones, los estadios y hasta los uniformes empieza a crecer. En ese terreno, varias selecciones, de elite mundial, están en el centro de la escena, luego de que una inesperada filtración dejara al descubierto lo que serían sus camisetas.

La noticia se conoció a través de un desliz de Alessandro Del Piero. El histórico delantero italiano publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que se veían varios modelos de Adidas para distintas selecciones, entre ellas la de la de Colombia, Argentina, Alemania, entre otras más. La imagen duró poco en línea, pero alcanzó para que el sitio especializado Footy Headlines confirmara la veracidad de la imagen. Minutos después, Del Piero borró la publicación, aunque el material ya había circulado ampliamente en redes sociales.

Según lo visto en esa filtración, Argentina presentará una camiseta titular fiel a su tradición: bastones verticales celestes con un sutil efecto de degradé y detalles en negro en el cuello y las mangas. Se trata de un diseño sobrio, con guiños modernos, pero sin alejarse de la identidad histórica del campeón del mundo.

La alternativa, en cambio, apuesta por una propuesta más arriesgada: un tono azul oscuro, escudo en plateado y figuras inspiradas en fileteado porteño, acompañada por el logo Originals de Adidas, un sello que también llevarían otras selecciones en sus casacas suplentes.

En las imágenes también aparece la de la selección de Colombia.

En la misma historia de Del Piero también podían apreciarse los modelos que vestirán selecciones como Alemania, México y España, todas bajo el contrato de Adidas. Aunque no hay confirmación oficial por parte de la marca, las imágenes coinciden con los adelantos previos que habían circulado en foros de coleccionistas y sitios especializados.

Más allá del revuelo por la indumentaria, el telón de fondo es deportivo: Argentina llegará al Mundial 2026 con la ilusión de convertirse en bicampeón. Lionel Scaloni mantuvo la base que levantó la copa en Doha, reforzada por la irrupción de jóvenes figuras. Con Lionel Messi todavía en escena y un grupo consolidado, la Albiceleste será uno de los principales candidatos, junto con potencias como Francia, Brasil y España.

